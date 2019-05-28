Розкішні будинки на державних землях: як чиновники захоплюють території Пущі-Водиці

З висоти комплекс Пуща-Водиця більше схожий на елітне котеджне містечко, проте охорона комплексу державна. Так само як і ліс, і паркан, і будинки за ним. Усе це комплекс відпочинку Пуща-Водиця президентського Держуправління справами.

Від центру столиці до Пущі-Водиці менше 15 кілометрів. Територіально – це все ще Київ, але без міського галасу, метушні та заторів. А бетонний паркан та кілька пунктів пропуску ще й охороняють спокій мешканців закритого комплексу від сторонніх очей.

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Раніше в’їхати сюди могли тільки високопосадовці, а з 2014 року для оренди будинку вже не обов’язково бути чиновником. І ключове слово тут оренда, тобто держдачу можна лише взяти в користування. Бо ж вона державна.

Проте ті, хто вже вселився сюди, намагаються закріпитися навічно. Пускають коріння через будівництво. На території державних дач їхні орендарі розбудовують цілі палаци. Будинок, який вперше здається в оренду, виглядає, як дерев’яний, скромний, відкритий.



Будинок, який спочатку здається в оренду в Пущі-Водиці

А той, який вже знайшов свого орендаря, – кількаповерховий елітний маєток, ландшафтний дизайн подвір’я та паркан.

Будинок Андрія Кравця

Наприклад, у державному комплексі Пуща-Водиця знаходиться маєток Андрія Кравця, який є екс-керівником Держуправління справами за Януковича. Високий паркан, двоповерховий стильний будинок із темної цегли, доглянута галявина та власний тенісний корт.



Маєток Андрія Кравця у Пущі-Водиці

Погодьтесь, різниця вражаюча. І з кожним новим поверхом він все менше схожий на орендований. Здається, що тут ніхто з'їжджати не збирається.

Після Революції гідності, "завгосп" Януковича, на кілька місяців зник з України, проте швидко повернувся у червні 2014 року. Будинок чекав на нього й за цей час сюди ніхто не вселився. Тому що ця держдача, яка хоч і розташована на ДУСівській території, проте з 2010 року вже є власністю родини Кравця.

Кравець і зараз у списку орендарів “Пущі-Водиці”. Хоча ще дев’ять років тому він приватизував особисто на себе половину будинку. Зробив це по-завгоспівські дуже тихо і непомітно для інших.

Будинок Рената Кузьміна

Поруч з приватизованим будинком Кравця розташований ще помпезніший палац. Його сусід – інший відомий чиновник часів Януковича. Він також встиг не просто розбудуватись на державній землі, але й вивести будинок у приватну власність. Цей екс-посадовець – Ренат Кузьмін.

У списках Пуща-Водиці Кузьмін також досі значиться, як орендар. Хоча цей комплекс на ДУСівській території також вже давно приватний. Двоповерховий маєток у формі трилисника, окремий гараж на кілька машини, альтанка, будиночок охорони, дизайнерське оформлення подвір’я, дитячий майданчик стилізований під човен.



Маєток Рената Кузьміна у Пущі-Водиці

Кузьмін збудував це на місці держдачі і у 2010 році приватизував будинок на землі Державного управління справами. А у 2015-2016 роках, коли він втік з України, то будинок переписали на його колишню тещу. Тільки після скандалу і розголосу історії, Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження, а на будинок наклали арешт.

Слідство встановило, що президентське ДУС у 2006 році надало Кузьміну в оренду будинок на території комплексу Пуща-Водиця. У 2008 році він оформив дозвіл на проведення капітального ремонту і добудову, пообіцявши інвестувати мільйон гривень. Результатом такої інвестиції став палац на 1068 квадратних метрів. Проте вже не державний, а приватний.



Ренат Кузьмін

За версією слідчих, будівництву Кузьміна на території держдач сприяли службові особи самої Пущі-Водиці та Київської міської державної адміністрації. Минуло більше чотирьох років, відкрите кримінальне провадження, будинок під арештом, підозри висунута керівнику комплексу Пуща Водиця і самому Кузьміну.

Нове будівництво у Пущі-Водиці

Здавалось би, історія показова і мала б стати прикладом для інших мешканців. Не хочеш сидіти на лаві підсудних – не нахабній. Але, виявляється, вона нікого не зупиняє.

За парканом державної Пущі-Водиці 7 березня двоє чоловіків клали цеглу, поруч стояв екскаватор й навіть на перший погляд було зрозуміло, що будують не альтанку, а щось капітальне. Журналісти повернулися за два тижні, а будівництво у розпалі.



Будівництво у Пущі-Водиці

Було видно, що будівельна техніка заїжджає на територію “Пущі-Водиці” до одного будинку. Там для зручності у паркані зробили окремі ворота для проїзду. А щоб будівельники не заважали мешканцям самого маєтку, то його відгородили. За півтора місяці спостереження вже готові стіни, які вже утеплюють.

Офіційна орендаторка будинку, на території якого розгорнулось будівництво – Катерина Одд. Дружина брата звільненого голови Конституційного суду Станіслава Шевчука Рулава Одда.



Станіслав Шевчук

Одна з найімовірніших причин звільнення Шевчука з голови Конституційного Суду – через свого. Частина суддів говорили про вплив Рулава Одда на сам КС. Зокрема, що він приїжджав до Станіслава Шевчука на роботу і впливав на кадрову політику.

А цю держдачу з травня 2014 року по грудень 2018 року за документами винаймав сам Станіслав Шевчук для родини брата. Вже у 2014 році дружина брата почала викладати фотографії з Пуща-Водиці з підписами “Мой двор такой красивый”. І ось у 2019 році тут повним ходом йде нове будівництво.



Допис у соціальній мережі

"Щоб будувати на землі, має бути договір на оренду. По-перше, ДУС не може передати землю в оренду, воно не розпоряджається землями державної власності – це може зробити тільки КМДА своїм розпорядженням. По-друге, для цього ця ділянка має бути сформована з окремим кадастровим номером", – пояснив експерт з містобудування Георгій Могильний.

Переглядаючи відзняте нами відео, експерт з будівництва підтверджує, що мова йде саме про нове будівництво. І на нього мають бути дозвільні документи.

У будь-якому випадку – це не басейн або не господарська якась споруда, яку можна без дозволів будувати. Тобто вони мали б отримати повідомлення про початок будівельних робіт,

– додав Георгій Могильний.

Але документів про початок будівельних робіт немає. Принаймні так говорять у Департаменті з архітектурно-будівельного контролю Києва.



Відповідь Департаменту з архітектурно-будівельного контролю Києва

Отже, ані в Київській адміністрації, ані в Державній будівельній інспекції не знають про будівництво брата екс-голови КС на території держдач та не давали на нього дозвіл. Схоже, що воно ведеться незаконно. Навіть у самому комплексі Пуща-Водиця нас запевнили, що останні чотири роки не давали згоди навіть на реконструкцію.

Дії керівництва Пуща-Водиці

Та найдивовижніше, що в адміністрації Пуща-Водиці на наш запит упевнено переконували, що будівництво будь-яких об’єктів нерухомості на їхній території зараз не проводиться.

Але тут ми пригадали, що коли вперше заговорили про приватизований Кузьмінин будинок, директор Пуща-Водиці теж все заперечував, хоча й не дуже переконливо. А потім директор Пущі-Водиці – Євген Єгоров, став одним з підозрюваних по цій справі. Бо він ставив підписи під документами, які допомогли Кузьміну спочатку розбудувати, а потім і приватизувати державну власність.

Директор Пущі-Водиці Єгоров не на місці. Напевно, готується до засідання суду, який наступного тижня, тому документи та відео показуємо заступникові.Журналісти поїхали разом із заступника директора Пущі-Водиці Геннадієм Якименко до самого паркану, а поп поверненню залишили йому документи. Якименко виглядає більше розчарованим, аніж здивованим.



Геннадій Якименко

Отже, адміністрація не знає або удає вигляд, що не знає про будівництво на території держдач. Жодних документів чи дозволів на нього ніхто не видавав. Проте за бажанням брат екс-глави Конституційного суду може повторити фінт Кузьміна, який по-тихому приватизував державну власність.

Якщо буде збудовано будинок, якщо буде фізична особа, замовник може зареєструвати право власності на цей будинок,

– розповів експерт з містобудування Георгій Могильний.

Мало того, що на території державних дач, от так прямісінько під носом у адміністрації, можна вести будівництво. Виходить, за бажання його можна буде легалізувати і навіть приватизувати.

Якщо він ще не використав своїх 10 соток безкоштовної приватизації, то йому його зобов’язані віддати. Тобто державне підприємство має відмовитись від користування частиною ділянки, а людина може приватизувати її – ділянку спокійно,

– пояснив Георгій Могильний.

Наостанок ми вирішили попередити і Держуправління справами, якому підпорядкований комплекс “Пуща-Водиця”.

"Ви ж розумієте, Державне управління справами так само отримує відповіді, як і ви. Надіслали відповідь, що нічого не ведеться, отже нічого не ведеться. Це ж письмовий документ", – заявила речниця ДУС Ярина Яковишин.



Ярина Яковишин

Представниці ДУС журналісти також показали відео із забудови. Спочатку вона сумнівалася, проте потім переконалася в правдивості вказаних фактів.

Ми готові до співпраці. Ми вдячні за ту роботу, що ви робите замість поліції і прокуратурою Але якщо ви нам скинете це, будемо теж вдячні,

– повідомила речниця ДУС Ярина Яковишин.

Виходить, що такий високий паркан і кілька пунктів охорони аж ніяк не захищають державну власність. Навпаки, просто приховує те, що за ним відбувається. І тих, хто до державного ставиться, як до власності.

Яке повідомлення прийшло журналістам за кілька годин після візиту до Пущі-Водиці – дивіться у програмі "Наші гроші".