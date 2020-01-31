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      Розкрадання бюджету в Одесі: суд обрав одному з підозрюваних запобіжний захід

      214 Читать новость на русском
      Олександр Дубовий / uk.wikipedia.org

      Колишнього депутата Олександра Дубового підозрюють у справі про розкрадання 92 мільйони гривень з міського бюджету при продажу заводу "Краян". Вищий антикорупційний суд обрав ексдепутату запобіжний захід у вигляді застави у майже 16 мільйонів гривень.

      Суд частково задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури: звинувачення просили призначити підсудному вдвічі більшу заставу, зазначили у ВАКС.

      До теми – Справа Труханова: у слідства з’явились нові підозрювані

      Групу фігурантів у справі "Краяна" прокурори САП підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень за статтею про зловживання службовим становищем. Сам ексдепутат Дубовий у суді заявив, що більшість документів, які знайшли в адвокатському об'єднанні, йому не належать.

      24 січня детективи НАБУ повідомили про підозру ще чотирьом особам у справі про розкрадання бюджету Одеси, де фігурує і мер Одеси Геннадій Труханов:

      • депутату Одеської облради Олегу Бабенкові,
      • колишній помічниці Труханова Олені Поповій,
      • екснардепу Олександру Дубовому,
      • ексдепутата Кілійської райради Одещини Анатолію Коломійцю.

      Як Дубовий може бути причетний до справи?За даними слідства, у офісі Дубового в Києві виявили 250 документів, що стосуються діяльності холдингової компанії "Краян". У Cпеціалізованій антикорупційній прокуратурі вважають, що цих документів достатньо, щоб стверджувати, що Дубовий причетний до штучного банкрутства заводу й організовував продаж активів, зокрема адмінбудівлі підприємства за завищеною ціною.

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      сьогодні
      8230
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Геннадій Труханов Новини Одеси САП Антикорупційний суд Корупція
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