Розкрадання бюджету в Одесі: суд обрав одному з підозрюваних запобіжний захід

Колишнього депутата Олександра Дубового підозрюють у справі про розкрадання 92 мільйони гривень з міського бюджету при продажу заводу "Краян". Вищий антикорупційний суд обрав ексдепутату запобіжний захід у вигляді застави у майже 16 мільйонів гривень.

Суд частково задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури: звинувачення просили призначити підсудному вдвічі більшу заставу, зазначили у ВАКС.

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Групу фігурантів у справі "Краяна" прокурори САП підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень за статтею про зловживання службовим становищем. Сам ексдепутат Дубовий у суді заявив, що більшість документів, які знайшли в адвокатському об'єднанні, йому не належать.



24 січня детективи НАБУ повідомили про підозру ще чотирьом особам у справі про розкрадання бюджету Одеси, де фігурує і мер Одеси Геннадій Труханов:

депутату Одеської облради Олегу Бабенкові,

колишній помічниці Труханова Олені Поповій,

екснардепу Олександру Дубовому,

ексдепутата Кілійської райради Одещини Анатолію Коломійцю.

Як Дубовий може бути причетний до справи?За даними слідства, у офісі Дубового в Києві виявили 250 документів, що стосуються діяльності холдингової компанії "Краян". У Cпеціалізованій антикорупційній прокуратурі вважають, що цих документів достатньо, щоб стверджувати, що Дубовий причетний до штучного банкрутства заводу й організовував продаж активів, зокрема адмінбудівлі підприємства за завищеною ціною.