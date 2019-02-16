Розмитнення "євроблях": як брокери обдурили сотні українців на шалені суми

У Харкові шахраї видавали себе за митних брокерів і обдурили понад сотню містян. За псевдорозмитнення власники "євроблях" заплатили щонайменше по тисячі доларів, а дехто віддав навіть ключі від автівок.

Потім горе-бізнесменам зникли.

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Харків'яни, які потрапили в руки аферистів, боялися не встигнути розмитнити євробляху. Адже пільговий період завершується 22 лютого, після доведеться платити повну вартість. Тому вони звернулися до місцевих брокерів.



"Офіс" аферистів

Дехто довірив навіть документи на транспорт і ключі від своєї автівки. Зрозумівши, що їх обдурили, люди пішли у поліцію.

З грудня 2018 року харків'яни укладали угоди з фірмою, розташованою на вулиці Шевченка стосовно доставки та розмитнення автомобілів із Польщі, Латвії, Литви та Кореї. 7 лютого 2018 року до Київського відділу поліції почали звертатися громадяни з заявами про шахрайські дії,

– сказала інспекторка сектору моніторингу Київського ВП Яна Кулькіна.

Дружина одного з горе-бізнесменів одразу після афери відео виклала в Instagram відео, де її чоловік буквально купається у грошах.



Скріншот з відео дружини афериста



Скріншот з відео дружини афериста

Після того, як справою зацікавилися правоохоронці, жінка видалила акаунт. Де зараз цей шахрай і ще один його спільник не відмо. Із групи затримали лише одного.

50-річному Геннадію Мацюкіну вже оголосили про підозру. Втім він переконує, що нікого не обдурював.



Геннадій Мацюкін, якого затримали за підозрою у шахрайстві з "євробляхами"

Мовляв, автівки уже декілька років і справді привозить в Україну, але розмитнює їх не він. Переконує, його підставили.

Мене хочуть зробити козлом відпущення такі аферисти як Хлєбін і Калінін, які працювали в тому ж офісі, що я орендую,

– заявив затриманий за підозрою у шахрайстві з "євробляхами" Геннадій Мацюкін.

Тим часом у прокуратурі його все ж вважають причетним до махінацій. Адже чоловік радив покупцям псевдоброкерів.

"Потерпілі та свідки вказують, що саме підозрюваний, якому сьогодні обрали запобіжний захід, безпосередньо брав вказані кошти", – зазначив прокурор Харківської прокуратури Руслан Чуб.

Шахраї видурили в автомобілістів 2 мільйони гривень, за це їм загрожує від 5 до 12 років в'язниці. Тим часом юристи радять, не платити брокерам готівкою, і бути уважнішими.



Розмитнення "євроблях"

Загалом за майже 3 місяці дії закону про розмитнення авто на єврономерах власники легалізували 80 тисяч автомобілів. Євробляхерам це коштувало понад 5 мільярдів гривень.

Однак, узаконити машину встигають не всі, бо вдень усі митниці можуть пропускати до 3 тисяч авто. А євроблях за неофіційною статистикою у нас до трьох мільйонів.