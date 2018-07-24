Розпочався продаж квитків на матч 3 туру УПЛ "Динамо" – "Шахтар": ціни

Розпочалась реалізація квитків на матч 3 туру Прем'єр-ліги "Динамо" – "Шахтар", який відбудеться 3 серпня.

Ціни на перепустки стартують від 50 гривень, інформує офіційний сайт київського клубу.

Цей поєдинок стане першим домашнім матчем "Динамо" в сезоні, на якому зможуть бути присутні вболівальники, адже гра проти Ворскли в рамках 1 туру пройде без глядачів згідно рішення КДК ФФУ.

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Продаж квитків проводиться в касах на Троїцькій площі, біля станції метро "Олімпійська", а також в касах стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського. Також квитки доступні онлайн.

Матч "Динамо" – "Шахтар" відбудеться у п'ятницю, 3 серпня на НСК "Олімпійський". Початок о 19:00.

Нагадаємо, в матчі за Суперкубок України-2018 "Динамо" здолало "Шахтар" з рахунком 1:0.