Розробка вакцини проти коронавірусу: що вдалося з'ясувати вченим

За последнюю неделю название передачи стало из фигурального буквальным. Весь мир действительно сошел с ума. Закрытие границ, отмена культурных и спортивных мероприятий, введение чрезвычайного положения, изоляция людей.

В Италии, в Австрии, в Испании и в других местах сейчас введен полный карантин – людям запрещено без крайней надобности выходить на улицу. Выпускают только по одному и только за едой и лекарствами.

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Почти весь мир перешел сейчас на удаленную работу, в том числе и телевидение. Вот так, например, сейчас ведут свои передачи американские комики Джимми Фэллон, Стивен Колбер, и Джимми Киммел.

У каждого из них одна передача стоит миллионы долларов, поэтому точно можно сказать – это всё не шутки, а очень даже серьезно. Если бы у них была возможность ходить на работу в студию, они, конечно, ходили бы.

Как видите, я решил не пренебрегать передовым западным опытом и тоже работаю из дома. Точнее сказать, я работаю с крыши своего дома, так как квартира моя выглядит чуть-чуть скромнее, чем у Фэллона, Колбера или Киммела. Но, думаю, тут тоже неплохо.

Вообще, надо сказать, что пандемия коронавируса все-таки делает из самых разных людей планеты одну общность. Люди, живущие в Киеве, испытывают сейчас те же риски и неудобства, что и жители Лос-Анджелеса, Валенсии или Киото.

Президент Франции Эммануэль Макрон на днях очень правильно сказал, что все человечество сейчас на войне. Но враг наш – это не другой народ, а невидимый и очень коварный вирус, который хочет убить нас всех. Не взирая ни на религию, ни на расу, ни на национальность.



Французский президент Эммануэль Макрон

Первые несколько месяцев этой войны мы, как человечество, проигрывали. Враг загнал нас в карантин, нанес огромный экономический ущерб, убил как минимум 8 тысяч человек. Но сейчас у нас стала появляться надежда на то, что мы сумеем нанести ответный удар.

Лекарство и вакцина

The New York Times 17 марта вышла со статьей о том, как сейчас идут поиски способа борьбы против коронавируса. Как пишет издание, глобальная коллаборация из сотен ученых определила и уже тестирует примерно 50 разных препаратов, которые могли бы помочь остановить инфекцию.

Основное направление работы сейчас – это найти человеческие белки, с которыми взаимодействует вирус, и отключить их. Таким образом, вирус просто не сумеет проникнуть в наши клетки и начать там размножаться.

Если говорить очень-очень условно, ученые из Сан-Франциско хотят уморить нашего врага голодом. Хотя еще раз скажу, это очень упрощенное описание, так как вирусы ничего не едят. Ученые уже проверяют в пробирках действенность нескольких лекарств, замедляющих рост вируса.

Если все пойдет как надо, то скоро люди научатся остановить размножение коронавируса. А потом уже наша иммунная система сама его добьет. В Голландии ученые уже нашли антитело, которое блокирует развитие вируса.



Вакцина и лекарства против коронавируса только на стадии разработки / Фото Unsplash

Интересно, что это антитело собирались использовать для борьбы с атипичной пневмонией в 2003 году, но тогда эпидемию быстро победили и лекарство не понадобилось. Может быть, оно пригодится сейчас. Но там тоже надо все очень долго испытывать.

Ученые из Китая выяснили, что инъекция стволовых клеток может подавить жуткое воспаление, которое коронавирус вызывает в легких человека. Строго говоря, людей убивает не сам вирус, а это воспаление. Поэтому новый метод терапии мог бы спасти немало человеческих жизней.

Ну и еще одна хорошая новость из США. Там начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса. 45 волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет получат разные дозы вакцины, чтобы определить ее качества и действенность.



Экспериментальный препарат ввели уже 4 добровольцам / Фото AP News

Кроме того, в апреле возможны клинические испытания вакцины, разработанной американской компанией в университете Пенсильвании и испытательном центре в Канзас-сити.

Тут надо понимать, что завтра или послезавтра ни лекарства, ни вакцины от коронавируса в аптеках не будет. Я думаю, всего этого нам придется ждать как минимум полгода, да и то в самом лучшем случае.

Но, я думаю, очень важно, чтобы люди знали: помощь уже близко, не надо отчаиваться. Все те неприятности, которые мы все переживаем, они не навсегда. Через полгода-год все должно будет вернуться к норме.

Впрочем, если сейчас ничего не делать, то и за это время может случиться много всяких неприятностей. Лучший пример для этого – Россия.

Страна без тревоги

Власти РФ на протяжении всей пандемии говорили согражданам, что ничего страшного не происходит, что бояться совершенно нечего. Несмотря на огромную границу с Китаем, китайскую диаспору, полеты самолетов в Китай и в Италию, формально в РФ всего 100 заболевших коронавирусом.

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На самом же деле, местные СМИ сообщают о том, что там уже десятки тысяч людей болеют ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекцией). Но слово "коронавирус" врачам запрещено употреблять.

Дело в том, что Путин очень боится, что люди начнут бояться вируса сильнее, чем его самого. И правильно делает. В авторитарной стране правит тот, кого сильнее всего люди боятся. Если это не диктатор, а кто-то или что-то другое, то власть диктатора исчезает сама собой.

Для Путина сейчас самое главное – показать, что коронавирус нестрашный. Местные СМИ рассказывают басни, что грипп опаснее, и что эпидемии коронавируса в России нет.

Сам хозяин Кремля выступил с обращением к народу, в котором сказал, что россиянам "не надо закупать продукты впрок", так как "ситуация с поставками и снабжением надежная".

Поскольку он врёт вообще всегда, его слова означают, что в реальности запасы на исходе, и система снабжения скоро обвалится. Это тоже особенность авторитарного общества. Все чиновники и начальники сейчас там будут заняты лишь одним – спасением задниц от коронавируса.



Российский президент Владимир Путин / Фото Getty Images

Путина они тоже, конечно, боятся, но умирать все-таки страшнее. А возраст у российских чиновников как раз за 60. Встречу с коронавирусом переживут далеко не все.

Хуже того, убежать лечиться за границу на этот раз у них не выйдет – вирус везде, по всему миру, да и границы сейчас закрыты. Им придется пользоваться родной российской медициной, которую они сами и уничтожили.

В этой ситуации единственное спасение для чиновника – уехать прочь из города на дачу, прикинуться больным, ни с кем не встречаться и никого к себе не подпускать. На работу он, конечно, тоже выходить не будет, он же не самоубийца.

Российские чиновники будут тихо саботировать работу. Система управления страной рассыпется. В армии уже началась паника среди офицеров. Они понимают, что российская армия, где нет никакой гигиены, это идеальное для вируса место.

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Вот что случается, когда ужасный диктатор становится менее страшным, чем что-то еще. Хотите пример? Пожалуйста. Именно так развивались события в 1941 году, когда немцы наступали на Москву. Все начальники, чиновники, генералы там просто исчезли.

Сталину удалось восстановить дисциплину только массовыми расстрелами. Сейчас мне будет очень интересно посмотреть, как с такой же ситуацией будет справляться Владимир Путин.