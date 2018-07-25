Розробники гри Civilization готують революційно новий продукт

Команда Firaxis, яка відома своєю безсмертною серією ігор Civilization та науково-фантастичною стратегією XCOM, працює над новим проектом. Проте студія готує абсолютно нову гру, яка відрізнятиметься від попередніх продуктів компанії.

Про це повідомляє PCgamesN.

Читайте також: Pro Evolution Soccer 2019: системні вимоги та трейлер гри від Konami

Радісну звістку журналістам повідомив президент 2K Games Девід Ісмайлер.

Ми зробили Civilization, потім XCOM, і тепер хочемо додати в портфоліо ще один проект,

– наголосив він.

Варто зазначити, що студія Firaxis є одним з підрозділів компанії, тому сумніватися в його словах не доводиться. Що це за гра і коли її чекати, керівник, звичайно, не повідомив, так що саме час дати волю фантазії і помріяти, чого ж ще можуть породити творці двох хітових серіалів.

Нове дітище Firaxis, цілком можливо, стане частиною плану з розширення 2K Games. Корпорація, судячи з усього, націлена на модель "гри як сервісу" і хоче максимально продовжити життєвий цикл своїх тайтлів. Крім того, в пріоритеті у керівництва зараз в тому числі і мобільний ринок, що напевно порадує тих, хто не випускає свій смартфон з рук.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно