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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Розробники перетворили операційну систему Windows 95 на додаток

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Windows 95
Windows 95 / Фото з вільних джерел

З моменту виходу Windows 95 минула майже чверть століття і за цей час операціну систему запускали на смартфонах, смарт-годинниках, консолях та інших пристроях. Тепер творіння компанії Microsoft перетворили в звичайний додаток, який важить всього 129 МБ.

Про це повідомляє Mashable.

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При запуску програми відкривається вікно з інтерфейсом Windows 95 і повністю робочим набором додатків Microsoft, включаючи Paint, Wordpad, "Блокнот" і "Калькулятор", а також знамениті ігори, такі як "Сапер" і "Косинка". Чим не вийде скористатися, так це Internet Explorer, адже браузер не підключається до мережі.

Windows 95 перетфорили в додаток
Windows 95 перетфорили на додаток

Додаток працює стабільно і без будь-яких пригальмовувань. При запуску він займає близько 200 МБ оперативної пам'яті, так що особливого навантаження на систему не виникає. Крім того, програма кросплатформна і працює на комп'ютерах з Windows, macOS і Linux.

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Теги: Інтернет Техно Додатки Microsoft
Джерело: 24 Канал
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