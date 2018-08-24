Розробники перетворили операційну систему Windows 95 на додаток

З моменту виходу Windows 95 минула майже чверть століття і за цей час операціну систему запускали на смартфонах, смарт-годинниках, консолях та інших пристроях. Тепер творіння компанії Microsoft перетворили в звичайний додаток, який важить всього 129 МБ.

Про це повідомляє Mashable.

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При запуску програми відкривається вікно з інтерфейсом Windows 95 і повністю робочим набором додатків Microsoft, включаючи Paint, Wordpad, "Блокнот" і "Калькулятор", а також знамениті ігори, такі як "Сапер" і "Косинка". Чим не вийде скористатися, так це Internet Explorer, адже браузер не підключається до мережі.



Windows 95 перетфорили на додаток

Додаток працює стабільно і без будь-яких пригальмовувань. При запуску він займає близько 200 МБ оперативної пам'яті, так що особливого навантаження на систему не виникає. Крім того, програма кросплатформна і працює на комп'ютерах з Windows, macOS і Linux.

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