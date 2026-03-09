Розшук ТЦК має "термін придатності": юрист пояснив, як це працює

Оголошення військовозобов’язаного у розшук ТЦК та СП може бути незаконним у певних випадках. Також у такого заходу є термін дії.

Про це розповів юрист громадської організації "Громадська платформа" Сергій Кошель.

Дивіться також Несплата штрафів від ТЦК: у яких випадках можуть заблокувати всі банківські рахунки

Який термін дії розшуку ТЦК?

Він пояснив, що порушення правил військового обліку належить до адміністративних правопорушень. Відповідно до законодавства, притягнути людину до відповідальності за таке порушення можна лише у визначені строки.

Зокрема, адміністративне стягнення дозволено накладати протягом 3 місяців із моменту, коли правопорушення було виявлено. Водночас якщо минув 1 рік від дати його вчинення, притягнути особу до відповідальності вже неможливо – це передбачено статтями 38 – 39 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За словами юриста, у такій ситуації оголошення людини у розшук може вважатися незаконним, і це рішення можна оскаржити у судовому порядку.

Якщо суд встановить, що розшук був оголошений безпідставно, людину можуть виключити з нього без накладення штрафу. Водночас це не означає зняття з військового обліку – обов’язок перебувати на ньому зберігається.

Кошель також наголосив, що ТЦК все одно має право викликати військовозобов’язаного для уточнення даних або інших процедур, але це здійснюється в іншому порядку.

Юрист навів приклад судової практики. Так, Донецький окружний адміністративний суд ухвалив рішення скасувати розшук, оскільки строки притягнення до адміністративної відповідальності минули, а відповідна постанова щодо особи не була винесена.

Подібні пояснення також можна зустріти у відповідях юристів на тематичних форумах, де користувачі обговорюють зникнення статусу "В розшуку" у застосунку "Резерв+".

За словами адвоката Юрія Айвазяна, ТЦК вносить інформацію про порушення правил військового обліку до відповідного реєстру. На основі цих даних автоматично формується звернення до поліції щодо доставки людини для складання адміністративного протоколу.

Водночас у системі також автоматично визначається максимальний термін перебування особи у розшуку – він становить один рік. Після спливу цього строку інформація про розшук може зникнути, оскільки поліція вже не має підстав для подальшого розшуку.

Що ще варто знати про розшук ТЦК?