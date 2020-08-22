Кримчанина Олександра Расшивалова Голосіївський районний суд Києва відправив під домашній арешт. Його підозрюють в участі так званій "самообороні Криму" у 2014 році. Під час обшуку в його квартирі силовики знайшли його військовий квиток російської армії.

Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи". Також у випуску: Загострення у Білорусі – шанс повернути Крим та Донбас. Які настрої на Херсонщині. Як кримчани ставляться до подій у Білорусі. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.