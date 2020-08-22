Розшук учасників анексії Криму: провели обшуки у підозрюваного в "самообороні півострова"
Кримчанина Олександра Расшивалова Голосіївський районний суд Києва відправив під домашній арешт. Його підозрюють в участі так званій "самообороні Криму" у 2014 році. Під час обшуку в його квартирі силовики знайшли його військовий квиток російської армії.
Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".
Також у випуску:
Загострення у Білорусі – шанс повернути Крим та Донбас.
Які настрої на Херсонщині.
Як кримчани ставляться до подій у Білорусі.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.