Розслідування у справах Майдану щодо ексслідчого Києва завершили: результати
Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо колишнього старшого слідчого одного з райвідділів Києва по справах Майдану. Правоохоронця підозрюють у незаконному затриманні учасника Революції Гідності.
За даними слідства, міліціонер 21 січня 2014 року за відсутності доказів незаконно затримав та вручив підозру протестувальнику, повідомляє пресслужба ДБР.
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Згодом старший слідчий безпідставно подав в один з районних судів міста Києва клопотання про обрання щодо потерпілого запобіжного заходу,
– додали в бюро.
Суд це прохання задовольнив.
Ексслідчого підозрюють за п'ятьма статтями:
- зловживання владою та службовим становищем;
- службовому підробленні;
- свідомо незаконне затримання (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 КК);
- притягнення невинного до кримінальної відповідальності, поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину зі штучним створенням доказів і фальсифікацією;
- незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій.
Усі матеріали розслідування відкриті для ознайомлення стороною захисту. Після звинувачення їх скерують у суд.
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Що відомо про справу Майдану?Це узагальнена назва цілої низки кримінальних проваджень, що стосуються застосування сили, неспівмірних рішень суддів та свавілля правоохоронців проти мирних учасників Революції Гідності взимку 2013 – 2014 років. Загалом від злочинів у цій справі постраждали приблизно 2,5 тисячі людей.
В організації вбивств протестувальників звинуватили президента-втікача Віктора Януковича, ексголову СБУ Олександра Якименка, ексголову МВС Віталія Захарченка й ще низку представників тогочасної влади.