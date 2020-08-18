Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо колишнього старшого слідчого одного з райвідділів Києва по справах Майдану. Правоохоронця підозрюють у незаконному затриманні учасника Революції Гідності.

За даними слідства, міліціонер 21 січня 2014 року за відсутності доказів незаконно затримав та вручив підозру протестувальнику, повідомляє пресслужба ДБР.

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Згодом старший слідчий безпідставно подав в один з районних судів міста Києва клопотання про обрання щодо потерпілого запобіжного заходу,

– додали в бюро.

Суд це прохання задовольнив.

Ексслідчого підозрюють за п'ятьма статтями:

зловживання владою та службовим становищем;

службовому підробленні;

свідомо незаконне затримання (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 КК);

притягнення невинного до кримінальної відповідальності, поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину зі штучним створенням доказів і фальсифікацією;

незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій.

Усі матеріали розслідування відкриті для ознайомлення стороною захисту. Після звинувачення їх скерують у суд.

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