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      Розслідування Рахункової палати допоможе зупинити крадіжку української ГТС, – Тимошенко

      34 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      Рахункова палата ухвалила рішення взяти до розгляду і розпочати перевірку документів про доведення до банкрутства вітчизняної газотранспортної системи.

      Про це Юлія Тимошенко повідомила під час Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій та груп, йдеться на сайті партії.

      "Рахункова палата стала на захист народу. Адже під шумок виборів Україну намагалися позбавити найціннішої стратегічної власності", – наголосила лідер "Батьківщини".

      Вона нагадала, що звернулася до Рахункової палати одразу після того, як стало відомо, що уряд намагається довести ГТС до банкрутства, переписати її майно на так зване ПАТ "Магістральні газопроводи України" і вивести з-під контролю держави.

      Захистити національне надбання Юлія Тимошенко закликала і депутатів.

      Для цього, за її словами, треба ухвалити підготовлений "Батьківщиною" законопроєкт №8107, зареєстрований ще на початку 2018 року, але так і не винесений на голосування.

      "Ми можемо цей закон ухвалити вже цього тижня та зупинити крадіжку ГТС, заплановану старою владою, – наголосила Юлія Тимошенко. – Припинить, прикриваючись патріотичними гаслами, красти в народу його власність".

      blog_ava
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      Теги: Новини політики ВО Батьківщина Юлія Тимошенко - новини
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