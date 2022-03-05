За даними розвідки 5 березня, Росія почне поширювати фейки у великих масштабах. Тому людям слід бути дуже обережними.

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Найближчим часом очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектру сучасних інформаційних засобів,

– мовиться в повідомленні.

Текст публікації Держспецзв'язку:

За інформацією ГУР МО України найближчим часом ворог активізуватиме проведення інформаційних операцій проти нашої держави



Не виконавши завдання із військового бліцкригу російська федерація переходить до відверто терористичних способів ведення бойових дій на території України. Водночас російські окупанти приділяють значну увагу активізації інформаційно-психологічних операцій.



Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає, що найближчим часом очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектру сучасних інформаційних засобів.



Закликаємо українців бути пильними, вірити у Збройні Сили України та користуватися інформацією з офіційних та перевірених джерел.



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