Заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявив, що росіяни не використовують іранські дрони-камікадзе так масово, як раніше. Це підтверджує те, що в них немає великого запасу, тож окупанти економлять.

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Яку зброю Росія має від Ірану

Вадим Скібіцький розповів, що Росія отримує від Ірану "Шахіди" партіями по 250 – 300 штук. Кремль вже використав в Україні орієнтовно 800 одиниць.

Проте ми знаємо, що вони будуть намагатися налагодити своє виробництво цих дронів. Ми чітко розуміємо, де вони планують це робити та як,

– заявив генерал-майор.

Він пояснив, що безпілотники доволі прості у виробництві. І тут головне навіть не стільки виробництво, скільки компоненти – оптика, мікросхеми, чіпи, елементи живлення та інше.

"І якщо ми та наші партнери знаємо, як здійснюється постачання цих компонентів, то Росії буде складно отримувати їх у великій кількості. Хіба що в обхід санкцій, контрабандою, через треті країни", – додав розвідник.

Він також запевнив, що Іран уже поставляв Росії окремі деталі для виготовлення боєприпасів. Вадим Скібіцький пояснив, що Кремль:

має плани та надію закупити боєприпаси калібру 122 міліметрів та 152 міліметрів, а також боєприпаси для стрілецького озброєння;

хоче закупити й, наприклад, балістичні ракети. Та це буде залежати від рішення Ірану, чи погодиться він поставляти їх Росії.

Адже вся міжнародна спільнота знатиме, чиє це буде озброєння, якщо воно надійде. До того ж після ордеру на арешт тепер це буде трактуватися як допомога воєнному злочинцю,

– пояснив заступник глави розвідки.

Щодо Китаю, то він запевнив, що країна не ухвалила рішення про військову допомогу Росії. Та це може залежати від результатів візиту Сі Цзіньпіня. Так офіційна позиція Китаю зараз полягає в тому, що жодного озброєння, до того ж – важкого, Москві не передадуть.

Росія шукає зброю в різних країнах