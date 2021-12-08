Китай, осознавая, что всё внимание западного сообщества сосредоточено вокруг российских угроз Украине, резко увеличил темпы вооружения и освоения космоса и снова возобновил военные провокации вокруг Тайваня. Перед Пекином остается всего одна преграда – реакция Запада.

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Если Запад не сможет сдержать безумную агрессию России в обозримом будущем, это станет для Китая катализатором для наступления на Тайвань, ведь тогда станет понятно – Запад способен воевать только на словах. Потому Китай активно готовится.

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Каков потенциал Китая

Накануне, в США прошел форум национальной обороны имени Рональда Рейгана, в котором приняли участие множество экспертов и руководителей американских ведомств в области космоса. Одним из таких экспертов выступил замначальника космических сил США генерал Дэвид Томпсон.

Он заявил, что Китай развивает свой космический потенциал и технологии чуть ли не вдвое быстрее чем США. К концу десятилетия он может стать ведущей космической и военной силой в мире.

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Такая встревоженность американцев вполне оправдана. Ведь не так давно Китай провёл испытания своей гиперзвуковой ракеты, которая буквально обогнула всю планету. Дело в том, что эта ракета движется в 5 раз быстрее скорости звука, а потому существующие радары попросту не способны ее обнаружить.

Почему США отстают

Особенную тревогу вызывает и тот факт, что эти ракеты можно легко оборудовать ядерными зарядами. При этом, согласно плану минобороны США, первые гиперзвуковые ракеты американского производства поступят на вооружение лишь к 2024 году.

Более того, Китай активно занимается космосом, развивает способы доставки грузов на орбиту, запускает новые спутники и даже собирается строить свой собственный аналог Международной космической станции. Генерал Томпсон в таком отставании США видит совершенно простую причину – длительное отсутствие конкуренции.

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Ведь долгие годы США оставались бесспорными лидерами во многих разработках, в том числе и в оборонном секторе, а потому дух новаторства попросту притупился. К тому же американская бюрократия, по словам Томпсона, резко увеличила нынешнее отставание США от Китая.

И вот при таком раскладе, для Китая просто все звезды сошлись, чтобы возобновить свои притязания на Тайвань. Накануне, после некоторой паузы, Пекин снова начал запускать истребители в воздушную зону острова.

Если проводить аналогию с российской агрессией, то Китай просто прощупывает реальную реакцию Запада на агрессию. При этом американская разведка считает, что это своего рода репетиция перед реальным вторжением.

Зачем Китаю Африка

Проще говоря, Китай снова возобновил полеты истребителей над Тайванем с одной целью – быть готовыми к молниеносной атаке, если Запад проявит слабость в отношении агрессии России. К тому же прямо сейчас Си Цзиньпин повышает уровень потенциальной эскалации. Пекин начинает настоящую военную экспансию в Африке.

Совсем скоро на атлантическом побережье Африки, а именно в Экваториальной Гвинее, может появится первая в этом регионе китайская военная база. Об этом сообщает американская разведка. И в Сенате США уже назвали расположение такой базы в Африке главной угрозой национальной безопасности США.

Почему? Да потому что на сегодня Китай, в военном плане, вообще никак не представлен в Атлантическом океане. И появление первой базы в Гвинее станет реальной угрозой для США.

Ведь в случае открытого конфликта Китай сможет там перевооружать и ремонтировать свои корабли. К тому же это открывает возможность для Китая наносить прямые удары по восточному побережью США.

Но, это не просто военная база в Гвинее, это еще и часть борьбы автократий против демократий, о которых так много говорит Байден. Ведь лидер Гвинеи - Теодоро Мбасого, который у власти уже 40 лет, такой же безжалостный диктатор как и Путин и Си Цзиньпин. И США только сейчас пытаются завоевать его расположение и отговорить от опасного сотрудничества с Китаем.

Какое преимущество у США

Но несмотря на такие сложности, в Пентагоне заявляют, что США все же удалось найти решение, как им догнать и даже обогнать Китай в темпах развития военных технологий и космической отрасли. Дело в том, что пока оборонные ведомства США, из-за отсутствия внешнего конкурента, развивались очень медленно, частные американские компании развивались семимильными шагами.

Потому глава Пентагона Ллойд Остин поспешил всех успокоить, и заверил, что именно США, а не Китай, является передовой экономикой, а потому власти Америки, смогут легко заручиться поддержкой своих технологических гигантов и использовать их методы развития для оборонных ведомств США.

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И в этом есть огромная доля правды. Ведь, например, уже не государственная НАСА, а частный SpaceX диктует правила освоения космоса. Армия США всё чаще делает заказы на поставки передового вооружения не у госкомпаний, а у частных производителей.

Что может сыграть на руку американцам

Конечно, Китай сейчас развивается очень стремительно, и где-то ему действительно удается обгонять США в темпах роста. Но если учесть, что Штаты замедлились как раз из-за отсутствия глобальной конкуренции, такой вызов со стороны Китая лишь сыграет на руку американцам.

Но один вопрос остается открытым – если Западу не удастся сдержать агрессию России и Кремль всё же вторгнется в Украину, какая судьба ждет Тайвань? Решится ли Китай на свою собственную войну против США? Думаю, ответ очевиден.