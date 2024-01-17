10-летнему мальчику оторвало ногу, еще одна девочка – ранена: россияне обстреляли Харьковщину
17 января 2024, 17:41Читати новину українською
Источник:Олег Синегубов
Российские оккупанты 17 января обстреляли Харьковскую область. Оккупанты атаковали село Малый Бурлук.
Захватчики убили 61-летнюю женщину. Кроме того, оккупанты ранили 2 детей.
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Детали об обстреле
В Харьковской ОВА заявили, что обстрелы приграничных территорий еще больше усилились. Малый Бурлук враг атаковал КАБом.
10-летний мальчик находится в больнице, в результате полученной травмы ампутирована конечность. Пострадавшая девочка 14 лет получила осколочные ранения,
– говорится в сообщении.