10-летнему мальчику оторвало ногу, еще одна девочка – ранена: россияне обстреляли Харьковщину

17 января 2024, 17:41
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Источник:

Олег Синегубов

Российские оккупанты 17 января обстреляли Харьковскую область. Оккупанты атаковали село Малый Бурлук.

Захватчики убили 61-летнюю женщину. Кроме того, оккупанты ранили 2 детей.

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Детали об обстреле

В Харьковской ОВА заявили, что обстрелы приграничных территорий еще больше усилились. Малый Бурлук враг атаковал КАБом.

10-летний мальчик находится в больнице, в результате полученной травмы ампутирована конечность. Пострадавшая девочка 14 лет получила осколочные ранения,
– говорится в сообщении.

 

 

 

Автор: Мар'яна Бекало