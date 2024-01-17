10-летнему мальчику оторвало ногу, еще одна девочка – ранена: россияне обстреляли Харьковщину

Российские оккупанты 17 января обстреляли Харьковскую область. Оккупанты атаковали село Малый Бурлук.

Захватчики убили 61-летнюю женщину. Кроме того, оккупанты ранили 2 детей.

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Детали об обстреле

В Харьковской ОВА заявили, что обстрелы приграничных территорий еще больше усилились. Малый Бурлук враг атаковал КАБом.

10-летний мальчик находится в больнице, в результате полученной травмы ампутирована конечность. Пострадавшая девочка 14 лет получила осколочные ранения,

– говорится в сообщении.