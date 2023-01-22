ЕС готовит новые санкции к годовщине вторжения: чего от них следует ожидать

Европейский Союз введет 10-й пакет санкций против России. Готовят его к годовщине вторжения страны-агрессора на территорию Украины. Россияне в это время в своих медиа разгоняют месседж, что ЕС уже невозможно сохранить динамику этих санкций.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний. По его словам, основные санкции против России введены и сейчас воплощаются в жизнь. А новые ограничения по поставкам российского сырья в ЕС нанесут мощный удар по экономике страны-агрессора.

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На Россию начнут давить "друзья"

Он отметил, что с 24 февраля вступит в силу эмбарго о поставках из России нефти и нефтепродуктов в Европейский союз.

Сначала европейские страны договорились установить крайний предел цены в 60 долларов США на российскую сырую нефть. И сейчас договариваются по нефтепродуктам – также об установлении крайнего предела цены на них,

– заметил политолог.

По его мнению, это очень мощный удар по России, потому что их "друзья" (как считают россияне) – Китай и Индия – сразу начнут давить на россиян с требованием продавать им нефтепродукты дешевле.

"И Москва будет вынуждена продавать свое сырье с минимальной рентабельностью. Или снижать налоги для нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих компаний, чтобы последние хотя бы сохраняли имеющийся у них объем добычи нефти", – считает он.

По его словам, все эти действия приведут к тому, что у России снизятся возможности вести войну, потому что увеличится дефицит ее бюджета.

Как утверждают независимые российские аналитики, падение нефтедобычи за полгода может составить 40%. А по итогам этого года составило вообще 70%. То же касается газа – они вынуждены сокращать добычу газа из-за отсутствия спроса прежде всего в ЕС,

– подчеркнул Загородний.

Он подчеркнул, что вся нынешняя российская нефтегазовая отрасль еще в советское время строилась в расчете на Германию, Францию и Италию.

"А теперь этот рынок, который для россиян всегда был премиальным, фактически закрывается", – заметил он.

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МАГАТЭ могло бы ввести санкции против России

Политолог отметил, что также ожидает санкции по компании "Росатом".

Но проблема в том, что Россия является значительным игроком на рынке экспорта урана и топлива. С этим может возникнуть больше осложнений, чем с нефтью и газом, потому что очень мало стран имеют замкнутые ядерные циклы,

– подчеркнул он.

Однако, по его словам, МАГАТЭ давно могло бы ввести санкции против России в виде моратория на введение в действие новых блоков и новых ядерных станций, которые сейчас строит "Росатом" – и внутри России, и за рубежом, в частности, в Турции, Венгрии и других странах.

"Внедрение этих санкций, учитывая, что Россия делала на Чернобыльской АЭС и Запорожской АЭС, прекратило бы развитие компании "Росатом"", - считает собеседник.

Он подчеркнул, что вопрос в зависимости от экспорта российского урана тоже решается. США и Франция, как две ведущие страны в мире в ядерной энергетике, пытаются заместить российский уран и ввести новые мощности для того, чтобы не зависеть от России.

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