В Украине 10 религий запрещают брать в руки оружие: можно ли избежать мобилизации

В Конституции Украины 65 статья определяет, что защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины. Также в ней прописано, что граждане должны отбыть военную службу в соответствии с законом.

Статья 35 Конституции, определяющей свободу мировоззрения и вероисповедания, предусматривает, что никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством или отказаться от исполнения законов по мотивам религиозных убеждений, пишет 24 Канал.

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Как могут служить те, кому запрещено брать в руки оружие

В случае если исполнение воинской обязанности противоречит религиозным убеждениям гражданина, исполнение этой обязанности должно быть заменено альтернативной (невоенной) службой,

– предусматривает 35 статья Конституции.

Под альтернативной службой законодательство Украина понимает замену исполнения воинского долга, если его исполнение противоречит религиозным убеждениям гражданина. Его цель – выполнить долг перед обществом.

"Срок альтернативной службы в полтора раза превышает срок военной службы, установленный для солдат и сержантов, проходящих срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других созданных в соответствии с законами Украины военных формированиях", – говорится в законе об альтернативной службе.

Более того, во время действия военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения права граждан на прохождение альтернативной службы с указанием срока действия этих ограничений.

Однако издание "РБК-Украина" со ссылкой на специалиста советует:

написать соответствующее письмо в военкомат и попросить выполнять воинскую обязанность в форме альтернативной службы;

предоставить документ, подтверждающий принадлежность к определенной религиозной организации. Такое право имеют те, кто принадлежит к официальным и действующим, согласно законодательству Украины, религиозным организациям.

Далее такое лицо может быть назначено на небоевую должность. В частности, говорится о должности повара, водителя, инженера.

В Украине сейчас 10 религий, которые запрещают брать в руки оружие. В частности, такие ограничения имеют: