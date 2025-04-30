Было много обещаний: чем может похвастаться Трамп за 100 дней президентства

Дональд Трамп за первые 100 дней не решил всех задач, которые сам перед собой поставил. Прежде всего речь идет о его стремлении усилить позиции США в мире и сделать Америку снова великой.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала отметил, что ни в одном из направлений политики Дональда Трампа американский президент не достиг безоговорочного успеха. В частности, он начал торговую войну, планировал остановить войну в Украине и повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке.

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Что известно о пошлинах Трампа

В большинстве стран действие введенных Дональдом Трампом тарифов было приостановлено. Часть пошлин, которые остаются в силе, являются минимальными – на уровне около 10%. Основным направлением в этой торговой войне был Китай. Между странами происходил обмен повышениями пошлин, который сейчас несколько замедлился.

США практически возвращаются к той точке, с которой начали. Как по мне, ничего существенного достигнуто не было. Единственное достижение – это определенная девальвация доллара. Но, кроме этой, скажем так, умеренной девальвации, других весомых результатов в ключевых инициативах Трампа нет,

– сказал Иван Ус.

Он добавил, что одним из главных замыслов было заключение соглашения, по которому все страны должны были бы согласиться на новые правила мировой торговли, предложенные командой Трампа. К тому же, одной из составляющих этого соглашения мог стать отказ от требований уплаты долгов, которые США имеет перед другими странами, или же их отсрочка на 100 лет.

Но обратите внимание: официально об этом никто не заявлял – об этом писала только пресса. И вообще мы все чаще обсуждаем не то, что озвучивают представители администрации Трампа, а то, что пишут приближенные к ним СМИ. В частности, мирные инициативы по Украине – это тоже были только утечки в медиа, как и заявления по тарифам,

– отметил Иван Ус.

Ус добавил, что поскольку соглашение так и не было подписано и его заключение не планируется, вряд ли это можно считать успехом.

Провалы во внешней политике

Трамп не смог достичь мира в Украине и остановить агрессию России. Несмотря на предвыборные обещания, в том числе и по пасхальному перемирию, ни одного прорыва не произошло.

На Ближнем Востоке также нет ощущения завершенности ни одного конфликта. Иран не соглашается на предложения США. Американские силы наносят удары по хуситам, однако недавно США потеряли военный самолет, который упал с авианосца из-за вынужденного маневрирования, вызванное атакой хуситов.

Ус также напомнил, что Трамп обещал: во время его каденции не будет новых войн. Но войны не только не прекратились – они продолжаются. К тому же произошло обострение между Индией и Пакистаном.

"Хуже всего то, что обещания не реализуются прежде всего во внутриэкономической жизни США. После введения пошлин средняя стоимость автомобилей выросла на 3 000 долларов – и это по оценкам по состоянию на 2 апреля. Если сделать перерасчет сейчас, сумма будет еще больше. Это, бесспорно, негативно влияет на Трампа и его рейтинги", – подчеркнул Иван Ус.

Он подытожил, что если в первые 100 дней было много обещано, но почти ничего не выполнено, то в следующие 100 дней, вероятно, будет попытка исправить ситуацию и улучшить рейтинги как самого Трампа, так и Республиканской партии.