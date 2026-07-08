8 июля, 14:09
100 миллионов долларов помощи: Зеленский провел первую встречу с президентом Южной Кореи
В среду, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел первую встречу с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном.
Об этом глава государства сообщил в своих социальных сетях.
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О чем говорили президенты Украины и Кореи?
Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в развитии продуктивных отношений с Южной Кореей, а во время встречи стороны обсудили потребности обоих государств.
Президент также поблагодарил Сеул за недавнее решение выделить 100 миллионов долларов в рамках комплексного пакета поддержки Украины.
Поручил команде проработать все, что сегодня обсуждали. Спасибо,
– подытожил Зеленский.