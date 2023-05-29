11 ракетами ударили – 11 сбили, – Залужный рассказал о повторной атаке оккупантов

Российские военные 29 мая второй раз за сутки осуществили ракетный удар по территории Украины. Украинская ПВО отразила атаку противника.

Около 11.30 атаковал Киевщину баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер". Все цели были уничтожены.

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Сколько уничтожено ракет во время повторной атаки

Как рассказал Валерий Залужный, всего по Украине было выпущено 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К" по северному направлению.

Однако Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены.

"Искандеры" сбили благодаря ЗРК Patriot

До того, как Украина получила от партнеров ЗРК Patriot, наши военные, к сожалению, не могли сбивать эту ракету, как и "Кинжал". После того, как в Украину поступили первые ЗРК Patriot, наши военные продемонстрировали, что могут сбивать эти ракеты.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ввиду того, что в Киеве 29 мая были сбиты российские ракеты "Искандер", можно заключить, что по этим баллистическим целям работал ЗРК Patriot.

Отметим, что ранее россияне атаковали Украину "Искандерами" 18 мая. Тогда враг выпустил по Украине всего 30 ракет, из которых две были "Искандеры". Силы ПВО уничтожили 29 ракет, в том числе два "Искандера".

Россия массированно атаковала Украину

Ночью российские оккупанты атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и ударными дронами.

Враг выпустил до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря. С северного и южного направлений противник атаковал "Шахедами". Всего – около 35 ударных дронов.

Силами и средствами воздушных командований во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 67 воздушных целей:

37 крылатых ракет Х-101/Х-555;

29 "Шахедов";

1 разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

В Киеве российским оккупантам во время двух атак не удалось достичь целей и попасть в объекты. Россияне нанесли удар по военному объекту в Хмельницкой области. В результате атаки выведено из строя 5 летательных аппаратов.