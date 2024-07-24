11 танков, 45 бронемашин: защитники отбили один из крупнейших штурмов россиян возле Курахово
24 июля 2024, 22:02Читати новину українською
Источник:79 ОДШБр
Российские оккупанты пытались осуществили один из крупнейших штурмов на Кураховском направлении на Востоке. Их атаку успешно отбили украинские воины.
В среду вечером, 24 июля, в 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригаде рассказали о масштабной атаке захватчиков. Они уточнили, сколько единиц техники применил враг.
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Собственно, армия противника одновременно применила:
- 11 танков:
- 45 боевых бронированных машин с десантом;
- 1 боевую машину поддержки танков "Терминатор";
- мотоциклы с 12 военнослужащими.
Вражеские колонны выдвинулись для атаки на рассвете. Штурм начался сразу с нескольких направлений,
– отметили в 79-й ОДШБр.