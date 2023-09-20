Не все они на фронте: в ВСУ объяснили, что такое 110 тысяч оккупантов на Купянском направлении

Россияне лелеют напрасные надежды, что им удастся полностью захватить территорию Донецкой и Луганской областей. Для этого оккупанты сосредоточили на Лимано – Купянском 110 тысяч российских захватчиков.

Об этом 24 Каналу рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш, заметив, что враг имеет проблемы с боеприпасами, ведь в течении последней неделе не зафиксированы боевые столкновения, лишь частичное применение артиллерии.

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Россия не отказалась от цели

Оккупанты сконцентрировали 110 тысяч личного состава на Лимано – Купянском направлении. Как отметил Евлаш, 110 тысяч – это общее формирование, содержащее и тыловые подразделения, и подразделения обеспечения. Однако это не означает, что все это количество стоит вместе с оружием в руках на передовой линии и сменяет друг друга, на самом деле это не так.

Элитными их (подразделения на Лимано – Купянском направлении – 24 Канал) назвать сложно. Судя по перехватам российских оккупантов, это новички. Эти подразделения вновь сформированы и вряд ли имеют хорошее слаживание,

– начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ.

Враг сосредоточил это количество личного состава на Лимано-Купянском направлении для того, чтобы сдерживать наши войска. Кроме того, Россия до сих пор не отказалась от своей основной цели – полного захвата Луганской и Донецкой областей.

"Мы проводим все необходимые мероприятия, в частности, инженерное обеспечение, обустраиваются противотанковые мины и минные поля для того, чтобы противник не мог пройти линию столкновения", – Евлаш.

С какой целью Россия сконцентрирует 110 тысяч оккупантов на Востоке: смотрите видео

У врага много потерь

Российским захватчикам не удается продвигаться на Лиманском и Купянском направлениях. Враг в отчаянии наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре Украины. Так, россияне запустили из штурмовика Су-35 ракету Х-31 в результате атаки погибли гражданские.

Это уже знак того, что у них ничего не удается на фронте. Однако все попытки тщетны и враг не имеет успехов,

– начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ.

Ежедневно российские захватчики терпят колоссальные потери в живой силе и технике. Только за прошедшие сутки, 19 сентября, на Купянском направлении было ликвидировано 58 оккупантов, уничтожено 3 БМП, 6 минометов разных калибров, 2 гаубицы, ряд техники, на которой передвигался враг и обеспечивалась логистика вооружения, а также полевые склады с боеприпасами.

За прошедшие сутки больше всего пострадала Кременная, однако нельзя сказать, что россияне там постоянно сосредотачивают усилия. Противник время от времени пытаются менять свои акценты. Раньше это была Новоегоровка, Сватово, Серебрянское лесничество.

"Оккупанты пытаются пробить оборону и пробуют, где она у нас слабее. Мы держим строй и будем отбивать врага на любых направлениях", – Евлаш.

Ситуация на Лимано – Купянском направлении