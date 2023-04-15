Нашли 12-летнюю Настю из Киевщины: поехала на свидание с интернет-другом и исчезла

Полиция разыскала 12-летнюю Настю из Белогородки Киевской области, которая уехала в столицу на встречу с другом и исчезла. Правоохранители оперативно отреагировали на исчезновение девушки.

Еще 13 апреля в полицию обратилась мать и сообщила о исчезновение ребенка, который уехал в Киев к знакомому и не выходила на связь.

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Девушка уехала на свидание

Полицейские установили, что в войну девушка с матерью покинула Украину. Проживая за границей, ребенок познакомился в интернете с парнем.

Когда семья вернулась в Украину, девочка уехала из дома на свидание с другом и почти сутки не выходила на связь.

Через несколько часов девушку разыскали

На поиски несовершеннолетней привлекали все подразделения полиции и это дало результат: уже через несколько часов Настю нашли в столице – она проводила досуг с юношей.

Правоохранители призвали родителей сообщать об исчезновении ребенка сразу, интересоваться досугом своих детей, особенно в Интернете.

К слову, в конце марта в Киевской области удалось разыскать маленькую Злату Иваницкую. Почти сутки судьба 6-летней девочки была неизвестна.

Поиски детей: последние новости

В конце марта в Киевской области удалось разыскать маленькую Злату Иваницкую. Почти сутки судьба 6-летней девочки была неизвестна. На поиски ребенка привлекали все подразделения области. К счастью, Злату нашли.

Подобная история произошла в Днепре: 9-летний Иван исчез 7 апреля. После обращения родителей полицейские проверили дворы домов, недостроя и всю территорию, прилегающую к месту исчезновения ребенка.

Ребёнка разыскивали около 100 правоохранителей, работники аэроразведки, кинологи, волонтеры, 50 курсантов университета внутренних дел, патрули УПП и работники ГСЧС. Мальчика нашли в камышах на побережье Днепра.

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Другая драматическая история произошла в Житомире: бабушка привела внучку в ТЦ и покинула ее. Пояснила впоследствии это тем, что уже полгода занимается ребенком и не имеет денег на его содержание. Бабушки девочки должны объявить о подозрении в "оставлении в опасности".