Жомова яма Кивы: САП предоставила доказательства суду по делу на 1,2 миллиона
Источник:Центр противодействия коррупции
САП предоставила Высшему антикоррупционному суду доказательства по делу о спецконфискации доходов нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы. Речь идет о деньгах, которые он получил за аренду жомовой ямы на Полтавщине.
Судебное заседание по делу началось 27 июля. Суд рассматривал признание необоснованными активов народного депутата Ильи Кивы.
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САП предоставила суду доказательства по делу о жомовой яме
На заседании 27 июля суд допросил директора "Укрсвязьмонтажа", которое владеет землей, где расположена жомова яма и гаражи. Он рассказал, что:
- всегда общался с реальными собственниками имущества;
- Кива ни разу на эти объекты не приезжал.
САП объясняют, что деньги Кивы выплачивала компания "Сиквел". Также в САП утверждают, что:
- договор аренды Кива и "Сиквел" якобы подписали 3 января 2019 года в Киеве. И с 26 декабря 2018 года до 13 января 2019 года Кива находился в Италии;
- компания заплатила депутату 19 декабря 2019 года, а уже через 2 дня следственный судья в одном из уголовных производств арестовал средства компании из-за фиктивности;
- акты приема – передачи имущества Кива "подписал", находясь за границей. Дата документа – 31 декабря 2019 года. Но за 3 три дня до этого Кива улетел в Испанию, где был до февраля.
САП просит признать эти деньги необоснованными активами и взыскать их в доход государства. Следующее заседание назначили на 9 августа 2021 года.
Что известно о жомовой яме Ильи Кивы
- В декларации за 2019 год нардеп Илья Кива указал доход в 1,2 миллиона гривен от жомовой ямы.
- Жомовую яму площадью в 400 квадратных метров использовали для отходов по производству сахара. Она расположена на Полтавщине.
- Журналисты Bihus.Info ездили на место, где по документам располагалась жомова яма. Там охранник рассказал им, что яму не использовали по назначению в течение года.
- 20 мая САП подала иск в Высший антикоррупционный суд и требует взыскать с Кивы 1,2 миллиона гривен в доход государства.
- В декларации за 2020 год жомова яма исчезла из декларации Кивы.
- Следователи установили, что Кива, не будучи владельцем жомовой ямы и не имея прав на владение ею, пользовался и распоряжался этим имуществом.