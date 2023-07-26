12 самолетов Ту-95мс вылетели с аэродрома "Оленья" в России , – Воздушные силы

В России с аэродрома взлетели сразу 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95. Вражеские самолеты взлетели, когда в Украине объявили масштабную воздушную тревогу.

Группа вражеских Ту-95мс вылетела из аэродрома "Оленья", Мурманской области. Ориентировочное время выхода самолетов на пусковые рубежи – 17:00.

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Самолеты Ту-95мс могут нести крылатые ракеты Х-101/Х-55

В то же время в Воздушных Силах отметили, что в Украине объявлена воздушная тревога из-за пусков крылатых ракет с восточного направления.

Мониторинг вражеской авиации сообщает, что, по предварительной информации, были произведены пуски ракет "Калибр" с вражеских кораблей в Черном море.

Отметим, что российские бомбардировщики Ту-95 способны нести крылатые ракеты Х-101 и Х-555. После массированных обстрелов Киева весной 2023 года оккупанты не применяли эти ракеты с 24 июня.

. Силы ПВО Украины располагают средствами и возможностями для сбития ракет Х-101/Х-555.