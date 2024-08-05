Столкнулись с трудностями: 120 ОБрТрО опровергла информацию о разгроме бригады

Командование 120-й отдельной бригады территориальной обороны опровергло информацию о том, что якобы их бригада разгромлена на одном из направлений.

Командование отметило, что подобные сообщения распространяются родственниками военных бригады, которые не имеют достоверной информации.

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Слухи о колоссальных потерях

Чтобы избежать дезинформации, в бригаде добавили, что один из батальонов бригады действительно столкнулся со значительными трудностями на Донецком направлении, но ситуация под контролем. Силы обороны получили необходимое подкрепление и продолжают выполнять боевые задачи.

Слухи о разгроме и колоссальные потери являются ложью и орудием в информационной войне против Украины. 120 бригада территориальной обороны ВСУ с достоинством выполняет поставленные боевые задачи и продолжает защищать украинскую землю от вражеского вторжения,

- отметили военные.

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