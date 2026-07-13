Россия вновь нанесла удар по портам: пострадали иностранные суда, есть погибшие и раненые

13 июля вражеские войска провели атаку на портовую инфраструктуру в Одесской области. Под ударом оказалось коммерческое судно под флагом Того, которое занималось перевозкой минеральных удобрений.

К сожалению, известно о погибших и раненых в результате обстрела. Об этом сообщили местные власти.

Каковы последствия атаки на портовую инфраструктуру?

От удара, по словам главы Одесской ОГА, загорелось пришвартованное гражданское торговое судно под флагом Республики Того. В момент атаки, как сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины, как раз продолжалась разгрузка корабля.

По предварительной информации, погибли трое членов экипажа, еще пятеро получили ранения,

– сообщил Олег Кипер.

Он уточнил, что на месте работают соответствующие службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. В то же время правоохранители фиксируют последствия очередного военного преступления России.

Такие атаки грубо нарушают нормы международного права и создают угрозу безопасности морских перевозок и глобальной торговли,

– подчеркнули в министерстве.

Следует напомнить, что вечером 12 июля российские войска терроризировали Одессу дронами. Сообщалось о попадании БпЛА по верхним этажам жилого дома, беспилотник также задел крышу строительного супермаркета. Враг позже также ударил по автопарку в Одессе. В результате обстрела пострадали 4 человека.

Следует также отметить, что российские войска не прекращают наносить удары по Одесской области, сосредотачивая атаки преимущественно на портовых и промышленных объектах. Для обстрелов оккупанты используют баллистические и авиационные ракеты, а также ударные, в том числе реактивные, беспилотники.

Как отметил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, баллистические атаки по региону происходят почти каждый день, стабильно высокой остается и интенсивность применения дронов типа "Шахед".