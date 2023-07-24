14-летний парень вызвал ДТП с четырьмя авто в Мукачево
В Мукачево 14-летний парень не справился с управлением и вызвал аварию с четырьмя автомобилями. Его матери дали штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Авария произошла на улице Мира в Мукачево на Закарпатье, 27 июня 2023 года. Известно, что подросток взял родительский автомобиль без разрешения, пишет 24 Канал.
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Что известно об инциденте
В постановлении Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области говорится, что 14-летний парень сел за руль родительского автомобиля ВАЗ-2105. Он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и столкнулся с ЗАЗ Sens. Далее его выбросило в сторону – подросток столкнулся с Škoda Fabia. Последнее от удара ударилось в Volkswagen Golf.
Автомобили получили механические повреждения, есть материальный ущерб. Поскольку парень несовершеннолетний, то на его мать был составлен протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Мать подростка заявила, что не знала, что сын взял машину и уверяла, что такого больше не случится.
Рассматривавший дело судья Иван Котубей определил матери штраф в 850 гривен. Следует добавить, что пострадавшие могут обратиться в суд с гражданскими исками за компенсацией.
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