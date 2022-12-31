140 украинцев едут домой: перед Новым годом прошел большой обмен пленными

В канун Нового Года, 31 декабря, из российского плена вернулись 140 украинцев. Среди них 132 мужчин и 8 женщин.

Руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что в Новый год Украина не только отражает ракетные атаки врага, но также возвращает своих людей. Следовательно, из плена освободили 22 украинских офицеров, 118 сержантов и солдата.

Интересно Не возвращают из-за "особого отношения": сколько бойцов из полка защитников Мариуполя в плену

На каких направлениях воевали бойцы

Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, острова Змеиный и Бахмутского направления. Стоит добавить, что Украина вернула также добровольцев ТрО из Славутича, где родители и сыновья вместе служили и находились в плену.

Украинцев вернули из плена: смотрите видео

В целом из российского плена освобождены:

82 бойца ВСУ,

15 из ТрО,

22 из НГУ,

11 из ВМС,

10 из ГПСУ.

Пока они стреляют, мы отбиваемся, отвечаем и возвращаем. Вернем всех. Иначе – не будет. Добро пожаловать домой, дорогие,

– написал Ермак.

Украинские воины наконец-то дома / Фото Андрей Ермак

Кроме того, руководитель ОП поблагодарил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными за работу.

Украина возвращает домой своих граждан: что известно