Зеленский отреагировал на атаку по поликлинике Днепра: показал ужасающие кадры
Источник:Владимир Зеленский
Россияне нанесли ракетный удар по поликлинике в Днепре. На это отреагировал президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что нужно победить этих изуверов безвозвратно и как можно скорее.
Известно, что один человек погиб и 15 ранены. Вовлекли все необходимые службы. Президент подчеркнул, что время – это наши люди, поэтому нужно как можно быстрее двигаться к победе.
Важно В Днепре кафиры ударили по медучреждению: есть пострадавшие
Должны победить этих изуверов безвозвратно и как можно скорее. Потому что наше время – это наши люди. А наши люди – это самое дорогое, что есть в Украине,
– добавил Зеленский.
Россияне попали в медучреждение
- Около 10:30 в Днепре прогремели взрывы. Впоследствии в ОВА сообщили, что российские ублюдки попали по медучреждению. Сразу сообщали о пострадавших, поскольку прилет был мощным.
- Затем в ОВА подтвердили, есть 1 погибший и 15 пострадавших. Среди них 2 ребенка.
- Люди получили многочисленные ранения разной степени тяжести. Во многих закровенных лиц, они не могут идти самостоятельно.
- Спасение пострадавших продолжается. Два здания загорелись, огонь охватил 500 квадратных метров. Сейчас спасатели погасят пожары.
Ночная атака россиян
Ночью 26 мая россияне тоже оттаивали Днепр. В результате вспыхнул пожар в частном доме, который успели ликвидировать. Также повреждения получили два дома и автомобиль. Возгорание было на двух частных предприятиях. Кроме Днепропетровской области попадания были в Харьковской.
Кроме того, террористы уже 13 раз за май атаковали столицу Украины. Благодаря точной и профессиональной работе военных вражеские цели были уничтожены. В двух общинах Киевщины повреждено 7 частных домов . К счастью, повреждения незначительны.
В общей сложности россияне запускали 17 ракет и 31 дрон. Силы и средства Воздушных сил уничтожили 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, 23 "Шахеды" и 2 БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и "Мерлин-ВР".