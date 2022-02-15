150 тысяч военных возле границы Украины: США не зафиксировали отвода войск России

Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты пока не зафиксировали отвода войск России от украинских границ. Туда стянули 150 тысяч военных государства-агрессора.

Соответствующее заявление о войсках России американский президент Джо Байден сделал 15 февраля во время своего срочного обращения по Украине, сообщает 24 канал.

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США не видят отвода российских войск

Ранее в Москве заявили, что якобы после учений начали отводить свои войска от границ Украины. По словам Байдена, США проверяют эту информацию. Однако аналитики заявляют, что "отвод" военных пока не происходит, а Россия сохраняет свои позиции, которые представляют угрозу для Украины.

150 тысяч военных находятся в России и в Беларуси вдоль границы с Украиной,

– подчеркнул Байден.

По его словам, вторжение государства-агрессора в Украину остается возможным.

Заявления Москвы об "отводе войск": что известно

В России 15 февраля сообщили о завершении части учений, проводимых совместно с Беларусью на ее территории. Подразделения Южного и Западного военных округов якобы уже возвращаются в места дислокации.

В ответ глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поверит в отвод войск только тогда, когда это увидит.

В Великобритании объяснили, что в настоящее время сигналы России об отводе войск не однозначны. Премьер Борис Джонсон подчеркнул, что последние данные разведки не свидетельствуют о том, что Москва готова к деэскалации.

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