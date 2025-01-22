Они хотели санитарную зону, а получилось, что ее сделали мы, – Щербина, командир 154 ОМБр

На Волчанском направлении Харьковской области военнослужащие 154 ОМБр продолжают сложную работу по сдерживанию российских сил. Полковник Александр Щербина, командир бригады, поделился подробностями о работе подразделения по вражеским тылам и как они держат войска России подальше от границ Украины.

Украинские защитники переносят войну на территорию России, не дает ей применить резервы на Донбассе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командира 154 ОМБр Александра Щербину в видео от Ukrainian Witness.

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Какая ситуация на фронте в Харьковской области

Александр Щербина, командир 154 ОМБр, рассказал детали работы защитников на Волчанском направлении Харьковской области.

Главная задача – перенос боевых действий на территорию противника. Не дать им применять резервы на Донбассе,

– отмечает Александр Щербина.

"Если наблюдаем движение противника, его активность, то сразу наносим ему огневое поражение. Ни в коем случае не даем строить новые укрепления. Те укрепления, что построены – мы разносим. Не даем осуществлять обеспечение. И стараемся удерживать их подальше от наших границ. Нам долго еще воевать, защищать себя, защищать Европу. На столетия вперед. И лучше это делать на их территории", – добавляет он.

154 ОМБр демонстрирует много видео своей работы по тылу врага – уничтожение укреплений, зданий, в которых скрываются экипажи беспилотных систем, техники противника.

Они говорили, что резервы снимать не будут. Но поснимали они резервы и перетянули их именно на Курскую область. Они хотели в глубину Украины сделать санитарную зону, а получилось, что санитарную зону сделали мы,

– подчеркивает Щербина.

Несмотря на сложную ситуацию, простые маневры превосходящих сил противника, бойцы умело используют оборонительные позиции.

На Волчанском направлении 154 ОМБр создала иллюзию, что у границы создается ударная группировка. Таким образом она перетянула на себя определенное количество сил и средств противника. Нашествие из Белгородской области сдерживают с помощью минных полей, ствольной артиллерии, активной работы БпЛА.

"Там где противника остановили, там и разбираем его до конца. Задача – не дать ему подойти к линии боевого соприкосновения", – говорит Александр Щербина.

По его словам, враг тоже не стоит на месте. Россияне стали чаще применять дроны, их FPV-дроны начали залетать достаточно далеко, задействуется больше военной авиации и "Шахедов", осуществляется дистанционное минирование.

Бригада создана в сентябре 2023, и она уже провела значительную работу по отбору личного состава в резервных подразделениях, состоящих из военных, самовольно оставивших часть (СЗЧ). К ним относятся с пониманием, учитывая различные обстоятельства правонарушения. Также в бригаде есть мобилизованные, которых задерживали при попытке незаконно пересечь границу.

"Есть у нас участок местности, где мы обучаем своих военнослужащих. В бригаде есть группа инструкторов, военнослужащих с опытом по разным направлениям. Готовим своих саперов, свои механизированные подразделения, мотопехотные подразделения. На полигоне проводим слаживание. Очень много уделяем этому внимания. Если люди попадают в коллектив, в котором нормальная атмосфера и присутствует мотивация, то они вливаются в этот организм", – делится комбриг.

Справка: Александр Александрович Щербина – полковник ВСУ, командир 154 ОМБр. Он имеет многолетний опыт командования, от командира взвода до командира бригады. В 2022 году вернулся в ряды ВСУ в составе 57-й ОМБр. Он получил ранения и прошел восстановление, после чего в 2023 возглавил вновь созданную 154 ОМБр. Щербина награжден несколькими государственными наградами, в частности орденом Богдана Хмельницкого III степени и орденом Даниила Галицкого.