OSINT-исследователи нашли оккупанта, который приказал обезглавить военного ВСУ

Волонтеры OSINT-сообщества Molfar нашли персональную информацию командира 155-й отдельной бригады морской пехоты России. Именно это формирование на днях опубликовало жуткое видео.

Так, бойцы 155 бригады обнародовали кадры с, как утверждается, отрезанной головой украинского военнослужащего, насаженной на кол. Военное преступление, вероятно, совершили на КПП "Колотиловка" в Белгородской области.

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Военный преступник 155 бригады

Так, исследователи агентства Molfar идентифицировали "Пушкаря", который является командиром 155 бригады и мог отдать приказ обезглавить украинского военного. Им оказался Денис Витальевич Пушкарев.

Денис Пушкарев, что мог отдать приказ на обезглавливание / фото Molfar

Денис Пушкарев родился 8 мая 1982 года. Учился в МБОУ СОШ 89, города Челябинск, а впоследствии поступил в ЮУрГУ (НИУ), Южно-Уральский государственный университет.

До 24 февраля 2022 года оккупант работал системным администратором и копирайтером, был участником МММ. Также Пушкарев был замечен в криптовалютных сделках и имел долги и судимость за незаконное изготовление/хранение наркотических веществ.

Также исследователи нашли упоминание о том, что Денис Пушкарев мог быть пулеметчиком спецназа "Ахмат".

Добавим! Также Molfar в своем телеграм-канале опубликовали и другие данные Пушкарева, включая социальные сети, телефоны, адреса, карточки.

Отметим, что СБУ уже открыли уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.