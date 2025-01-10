Массовое СОЧ в 155 бригаде: комбат "Волков Да Винчи" объяснил, почему солдаты решились на такое

Более 1700 солдат 155 отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской могли самовольно покинуть воинскую часть из-за проблем внутри подразделения. Хотя военные и получили современную технику, однако отсутствие адаптации к реальным условиям современной войны и работы внутри подразделения могли привести к серьезным последствиям.

Такое мнение высказал командир 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи", капитан Сергей Филимонов в колонке для "Украинской правды", передает 24 Канал.

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Комбат "Волков Да Винчи" указал на корень проблемы с СОЧ

В колонке Филимонов пишет, что новосозданные бригады часто не имеют "костяка" управления, что приводит к серьезным проблемам. Примером этого он назвал ситуацию в 155 бригаде, которая должна была стать образцовой, ведь ее подготовкой занимались во Франции, а вместо этого – попала в громкий скандал.

Как сообщали в СМИ, более 1700 военнослужащих 155 бригады самовольно покинули часть. Филимонов отметил, что, с одной стороны, подразделение получило современную технику, подготовку во Франции и почти полную комплектацию личным составом. В то же время с другой – отсутствие опыта у командования, понимания базового боевого управления, организации боя и важных компонентов обеспечения "сделали его не боеспособным".

Такие бригады ставят в полосу, они теряют свой участок фронта. После чего их передают в управление к какой-то "старой" бригаде для хоть какой-то эффективности на поле боя. Вследствие чего из них будут "выжимать" все возможное: технику, вооружение, людей. К сожалению, таких бригад я знаю почти 10,

– сообщил Филимонов.

Комбат "Волков Да Винчи" добавил, что новосозданные бригады получают современную технику, однако на практике – "не умеют применять их в боевых условиях". По словам Филимонова, во время обучения в Европе украинские солдаты получают 10 – 15% необходимых знаний, которые позволят выжить.

"Пехотинец для того, чтобы жить, должен уметь маскироваться, передвигаться, обустраивать позицию, противодействовать дронам, оказывать медицинскую помощь, вести наблюдение, делать правильные доклады и быть слаженным с собратом в окопе. А еще – доверять своему командованию, которое должно организовать всестороннее обеспечение и планирование задачи. Этому за рубежом не учат должным образом. Да и в Украине эти знания получают только внутри старых, опытных подразделениях", – добавил военный.

В то же время, как сообщает Филимонов, внутри 155 бригады были серьезные проблемы, ведь после обучения в Европе солдат не подготовили к реальным условиям войны. Поэтому, как резюмирует комбат "Волков Да Винчи", без дополнительной работы такие военнослужащие "или умирают, или идут в СОЧ".

Напомним, что 155 бригада оказалась в центре скандала. На сейчас Государственное бюро расследований изучает факты и и начало производство по статьям о превышении полномочий и дезертирстве.