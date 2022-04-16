16 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров: Верещук назвала основные направления

В Украине продолжают эвакуацию людей из горячих точек. В субботу, 16 апреля, откроют 9 гуманитарных коридоров, через которые можно будет выезжать в безопасные места.

Об открытии гуманитарных коридоров 16 апреля в своей телеграмме рассказала министр Ирина Верещук. Большинство из них заработает в Луганской области.

Читайте также Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 16 апреля

Маршруты для эвакуации на 16 апреля

Из Мариуполя, Бердянска, Токмака и Энергодара заработает гуманитарный коридор в Запорожье. Выехать можно будет на собственном транспорте.

Эвакуационные автобусы все еще не могут выехать за людьми. Причиной этого являются погодные условия, которые размыли дорогу на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка.

Северодонецк – Бахмут. Место сбора – проспект Химиков, 28.

Место сбора – проспект Химиков, 28. Лисичанск – Бахмут. Место сбора – РТИ, 40 лет Победы, улица Сосюры, 324.

Место сбора – РТИ, 40 лет Победы, улица Сосюры, 324. Попасная – Бахмут . Место сбора – улица Первомайская, 42.

. Место сбора – улица Первомайская, 42. Горное – Бахмут. Место сбора – улица Гагарина, 13.

Место сбора – улица Гагарина, 13. Рубежное – Бахмут.

Маршруты эвакуации на 16 апреля / Телеграм Кирилла Тимошенко

Гуманитарные коридоры на Луганщине будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск,

– добавила она.

Напомним, что ранее и министр Ирина Верещук, и представители местной власти в горячих точках призвали горожан эвакуироваться, если такая возможность есть. К сожалению, оккупанты сейчас сосредотачивают всю свою силу на Востоке, поэтому активные боевые действия в этом регионе будут продолжаться.

Стоит внимания – взрывы в Киеве и ПВО на Львовщине: как прошла Ночь в регионах: смотрите видео