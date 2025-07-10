Прямо на глазах отдыхающих: в Чернигове в реке утонула 17-летняя девушка
- В Чернигове в реке Десна утонула 17-летняя девушка на глазах отдыхающих, тело обнаружили спасатели.
- Спасатели призывают к осторожности на воде и сообщать о чрезвычайных ситуациях по номеру "101".
В Чернигове случилась трагедия на воде. В реке Десна в четверг, 10 июля, утонула девушка.
Ему было всего 17 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
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Девушка утонула на глазах отдыхающих
Трагедия произошла в послеобеденное время.
Девушка исчезла под водой прямо на глазах у отдыхающих.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели и водолазы областной водолазно-спасательной станции. Специалисты обнаружили тело погибшей и подняли его на берег,
– рассказали в ГСЧС.
Психологи работали с родными погибшей.
Важно! Спасатели призывают беречь себя и своих близких. Вода не прощает неосторожности. Если стали свидетелем чрезвычайной ситуации, то немедленно звоните по телефону "101"!
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Напомним, что на днях трагический случай произошел и в Харькове. Там на Петренковском водохранилище утонула девочка 2013 года рождения.
Она отплыла примерно на 15 метров от берега и исчезла под водой.