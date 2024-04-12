17 "Шахедов" ночью атаковали Украину: сколько уничтожила ПВО

В ночь на 12 апреля россияне в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Силам ПВО удалось сбить почти все.

В небе над Украиной было сбито 16 ударных БпЛА типа "Шахед". Об этом рассказал командующий Воздушных Сил Николай Олещук.

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Как отработало ПВО

В ночь на 12 апреля оккупационные войска продолжили терроризировать мирные города Украины и выпустили 17 ударных беспилотников типа "Шахед" с мыса Чауда, что в Крыму.

Также враг для атаки использовал управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства оккупированной Донецкой области.

В результате противовоздушного боя авиацией Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбито 16 ударных БпЛА типа "Шахед",

– рассказал Олещук.

В сообщении говорится, что боевая работа проводилась в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей.

Сколько сбито "Шахедов" / Инфографика Воздушных сил

Последствия ночной атаки дронов