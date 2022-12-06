Венгрия заблокировала 18 миллиардов евро от ЕС для Украины

Будапешт блокирует выделение Украине 18 миллиардов евро. "Против" представитель Венгрии выступил в Брюсселе на встрече министров финансов ЕС.

Соответствующую информацию сообщил журналист 6 декабря. Эти деньги планируется передать Украине в 2023 году.

Читайте также Средств не будет, пока не будет реформ: Еврокомиссия может не дать Венгрии 7,5 миллиарда евро

Что произошло на встрече министров финансов ЕС

Венгрия все еще блокирует инициативу в надежде обеспечить собственное финансирование. Очень эмоциональные дебаты, в которых Будапешт был раскритикован всеми, но безрезультатно,

– заявил Йозвяк.

Следует заметить, что это не стало неожиданностью. Ведь пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не будет поддерживать предоставление Украине 18 миллиардов евро.

Если бы Запад стремился к миру, этих расходов не было бы, или они не были бы такими высокими,

– процитировал методички Кремля Орбан.

Но венгерский премьер добавил, что его страна вынуждена признать – нужно поддерживать Украину. Однако, по мнению Орбана, они не будут выступать за общий кредит ЕС для этих целей. Ведь, мол, не хотят, чтобы ЕС превратился в "сообщество государств-должников".

Венгрия заявила, что против общих заимствований ЕС не только в связи с Украиной, но и в других случаях тоже.

"Разделим расходы на поддержку Украины, и пусть каждая страна платит за это из своего бюджета. Мы зарезервировали необходимые средства и предоставим их Украине в 2023 году", – заявил Виктор Орбан.

18 миллиардов для Украины: что известно

24 ноября Европарламент одобрил выделение Украине 18 миллиардов евро. Тогда президент Европарламента Роберт Мецол заявила, что эти деньги выделят для того, чтобы Украина пережила войну и начала восстановление в 2023 году.

Планировалось, что каждый месяц Украине будет выделяться по 1,5 миллиарда евро.

В тот же день СМИ написали, что якобы правительство Орбана поддержит предоставление Украине этих средств, однако на двусторонней основе, а не через общие займы ЕС. Мол, у Орбана призвали министра финансов Венгрии выделить 187 миллионов евро, которые будут долей Венгрии в 18 миллиардах евро кредита от ЕС.