18 "Шахедов" утром летели на Украину: сколько удалось уничтожить
Источник:Воздушные силы ВСУ
Российская армия утром 16 ноября атаковала Украину беспилотниками типа "Шахед". В общей сложности в воздушном пространстве нашего государства зафиксировали 18 российских БПЛА.
В конце концов, украинским защитникам неба удалось уничтожить большинство беспилотников врага. Из-за работы сил противовоздушной обороны в нескольких областях раздавались мощные взрывы.
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Сколько "Шахедов" сбили во время атаки
В Воздушных силах отметили, что в ночь на 16 ноября 2023 года россияне запустили свои "Шахеды" с юго-восточного направления. В частности, это было из района города Приморско-Ахтарск в стране-агрессоре.
Поэтому во многих регионах звучали сигналы воздушной тревоги. Кроме того, там тоже работала противовоздушная оборона нашего государства.
В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожены 16 вражеских беспилотников,
– говорится в сообщении Воздушных сил.
Кроме того, по данным Воздушных сил, для противодействия вражеским воздушным объектам были привлечены подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация, а также зенитные ракетные подразделения.
Также в Воздушных силах рассказали, что вечером 15 ноября в Полтавской области уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.
Наконец около полуночи 16 ноября россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в Харьковской области зенитными управляемыми ракетами С-300. По предварительным данным обошлось без жертв и пострадавших.
Напоследок в Воздушных силах отметили, что продолжают удерживать небо от угроз. Военные отметили, что вместе украинцы обязательно победят российских захватчиков.
Что известно об атаке Украины "Шахедами"
- В Воздушных силах около 3 часов 46 минут рассказали, что российские ударные беспилотники двигаются с оккупированного Юга Украины. Позже в южных областях раздались сигналы тревоги.
- Российские беспилотники начали маневрировать и двигаться в сторону Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой областей. Через несколько десятков минут в Хмельницкой области прогремели несколько мощных взрывов, которые были работой противовоздушной обороны.
- Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат рассказал, что всего оккупанты запустили по Украине около 10 беспилотников. В то же время, когда он сообщал данные, тревога еще оставалась в Хмельницкой области.
- Игнат также отметил, что тревога была утром, что не слишком привычно для оккупантов для запуска беспилотников. Он также объяснил, что захватчики наносили удары волнами с разных направлений.