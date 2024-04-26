18 участков и 7 квартир: СМИ показали список имущества, которое арестовали по делу Гринкевичей

Скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича задержали в декабре 2023 года из-за попытки дать взятку. В Государственном бюро расследований писали, что он пытался подкупить одного из руководителей ГБР. На этом бизнесмена и задержали.

Впоследствии по делу о поставках для ВСУ задержали и сына Игоря Гринкевича Романа. В СИЗО Гринкевичу старшему объявили новое подозрение в мошенничестве. Имущество семьи арестовали. СМИ писали, что суд отменил арест имущества, принадлежащего ООО "ВТ Девелопмент". После этого в судебном реестре опубликовали около 20 постановлений об арестах другого имущества.

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Какое имущество Гринкевичей арестовали

Журналисты проанализировали постановления в судебном реестре, которые приняли еще в январе – феврале 2024 года, однако опубликовали только сейчас.

Там говорится о 5 домах, 7 квартирах, 8 автомобилях премиум-класса, 18 земельных участках, мотеле, комплексе для отдыха и нескольких десятках нежилых или производственных помещений.

Издание установило арестовать имущество Игоря и Светланы Гринкевич:

земельный участок площадью 1,9914 гектара на территории Литвиновского сельсовета в Киевской области;

земельный участок площадью 1,7219 гектара в селе Зелив Львовской области;

земельный участок площадью 1 гектара в селе Гута Закарпатской области;

земельный участок площадью 0,1 гектара в селе Солонка Львовской области;

земельный участок площадью 0,0672 гектара в потребительском обществе "Подснежник" во Львове.

квартира площадью 51,6 метра квадратных в Киеве;

квартира площадью 123,6 метра квадратных в Киеве;

жилой дом площадью 67,85 метра квадратных в потребительском обществе "Подснежник" во Львове;

квартира площадью 30,7 метра квадратных в Киеве;

квартира площадью 127,7 метра квадратных во Львове;

гаражный бокс площадью 23,4 метра квадратных во Львове.

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Сын Игоря Гринкевича Роман Гринкевич является учредителем и директором ООО "Строительный Альянс Монтажпроект":

земельный участок площадью 1,9914 гектара на территории Литвиновского сельсовета в Киевской области.

Бывшая девушка Романа Гринкевича София Морозюк:

нежилые помещения площадью 121,7 метра квадратных в Киеве;

автомобиль Porsche Cayenne 2015 года выпуска;

85/100 доли квартиры площадью 71,5 метра квадратных в Киеве;

3/20 доли квартиры площадью 82,2 метра квадратных в Киеве;

1/3 доли квартиры площадью 48,2 метра квадратных в Харькове.

Теща Игоря Гринкевича Ирина Федак:

земельный участок площадью 0,0128 гектара в потребительском обществе "Подснежник" во Львове;

земельный участок площадью 0,0865 гектара в потребительском обществе "Подснежник" во Львове;

земельный участок площадью 0,0954 гектара в потребительском обществе "Подснежник" во Львове.

земельный участок площадью 2 гектара на территории Литвиновского сельсовета в Киевской области;

квартира площадью 127,7 гектара во Львове;

квартира площадью 85,2 гектара в Киеве;

квартира площадью 30,7 гектара в Киеве;

садовый дом площадью 298,4 гектара в потребительском обществе "Подснежник" во Львове.

Сестра жены Игоря Гринкевича Ирина Беньо:

земельный участок площадью 0,1 гектара в поселке городского типа Славское Львовской области;

жилой дом площадью 157,5 метра квадратных в поселке городского типа Славское и Львовской области.

В начале января 2024 года Роман Гринкевич продал имущество Олегу Ефимову.

В постановлениях суда есть ссылки на данные ГБР о том, что Ефимов является связанным лицом, которое получало доход от "Строительного Альянса Монтажпроект". ГБР также установило, что жилой дом был продан за более 25 миллиона гривен и земельный участок за 5,6 миллиона гривен, хотя официальный доход покупателя за последние 25 лет составлял лишь 11 миллионов гривен. Ефимов также был одним из основателей благотворительного фонда HOPE.UA, но в январе среди учредителей остались разве Гринкевичи.

жилой дом площадью 289,1 метра квадратных в поселке городского типа Козин Киевской области;

земельный участок площадью 0,0147 гектара в поселке городского типа Козин Киевской области;

земельный участок площадью 0,0153 гектара в поселке городского типа Козин Киевской области;

земельный участок площадью 0,1136 гектара в поселке городского типа Козин Киевской области;

земельный участок площадью 0,1159 гектара в поселке городского типа Козин Киевской области.

По данным ГБР, на Владислава Качанова также сделали фиктивную перерегистрацию имущества Гринкевичей:

квартира площадью 186 квадратных метров во Львове.

Основатель и директор компании "Трейд лайнс ритейл" Владимир Тымкив:

квартира площадью 92,7 метра квадратных в Житомире;

автомобиль Mercedes-Benz S 350, 2015 года выпуска.

Представитель ООО "Трейд Лайнс Ритейл" Василий Ядуха:

магазин площадью 198,6 метра квадратных в Хмельницком.

Директор "Строительной компании Ситиград" Виктор Кузьминский:

земельный участок площадью 0,25 гектара в селе Новоселица Житомирской области;

земельный участок площадью 0,12 гектара в селе Вышполь в Житомирской области;

садовый дом площадью 54,1 метра квадратных.

ООО "Строительная компания Ситиград":

тягач DAF XF 105.460, 2012 года выпуска;

платформа тентованная Schmitz S 3, 2011 года выпуска.

ООО "Трейд лайнс ритейл":

здания и сооружения имущественного комплекса площадью 5668,9 метра квадратных в селе Мурованое Львовской области;

грузовик Volvo FL 240, 2013 года выпуска;

грузовик Mercedes-Benz Atego 1224L, 2011 года выпуска;

автомобиль Mercedes-Benz GLS 400 D, 2022 года выпуска;

автомобиль Renault Master, 2019 года выпуска.

ООО "Строительный Альянс Монтажпроект":

автомобиль Geely Emgrand 7, 2018 года выпуска;

автомобиль Renault Master, 2019 года выпуска.

ООО "Веттепло":

автомобиль BMW M760LI, 2022 года выпуска;

автомобиль BMW Alpina XB7, 2023 года выпуска;

автомобиль Mercedes-Benz EQS 580, 2022 года выпуска.

ООО "Франески" (основательница Ирина Земницкая):

автомобиль Land Rover Range Rover, 2022 года выпуска.

ООО "Вайлд стоун":

незавершенное строительство, здания производственного корпуса в Ужгороде;

здание, часть корпуса в Ужгороде;

комплекс зданий и сооружений в селе Вознесенка Запорожской области.

ЧП "Катерина":

комплекс дорожного сервиса, гостиничный комплекс на трассе Киев – Чоп возле Львова;

столярный цех площадью 184,4 метра квадратных в селе Солонка и Львовской области;

пилорама площадью 223,9 метра квадратных в селе Солонка и Львовской области.

ПАО "Карь'єроуправління":

здание комплекса отдыха площадью 1206,8 метра квадратных в селе Зелив и Львовской области;

здание ремонтно-механической мастерской площадью 545 метра квадратных в селе Зелив и Львовской области;

здание трансформаторной подстанции площадью 249,6 метра квадратных в селе Зелив и Львовской области;

еще пять нежилых зданий общей площадью 144 квадратных метров в селе Зелив и Львовской области.

ООО "Перспектива "Город строй":

здания и сооружения имущественного комплекса площадью 5668,9 метра квадратных в селе Мурованое и Львовской области;

автомобиль BMW X6, 2020 года выпуска.

ООО "ВТ Девелопмент":

здание площадью 3119,6 метра квадратных во Львове (арест уже снят);

земельный участок площадью 0,1538 гектара во Львове (арест уже снят);

помещение холодильника-распределителя площадью 1758,3 метра квадратных во Львове (арест уже снят).

Кроме этого, арестованы счета компаний "Трейд лайнс ритейл", "Строительный альянс Монтажпроект", "Строительная компания "Ситиград" и доли в уставных капиталах компаний "Трейд лайнс ритейл", "Строительная компания Ситиград", "Строительный альянс Монтажпроект", "Лео маркетинг эдженси", "Охранно-юридическая компания Кобра", "Рент Эстейт", "Маорис", "Карьероуправление", "Альянс Имекс транс", "Львовский завод сборных контрукций-1", "Ренессанс-стиль", "Екатерина", "Электроагротехника", "Визин Рич", "Львовский строительный холдинг", "ВТ Девелопмент", "Вайлд стоун", "Бориславтепло", "АО Захидтепло", "Энерго девелопмент", "Веттепло", "МГ Стройиндустрия".

Государственное бюро расследований сообщало, что компании Гринкевича выиграли сразу 23 тендера Минобороны на поставку одежды на более 1,5 миллиарда гривен. В конце они не выполнили полностью 6 контрактов, 8 – с опозданием от 3 до 5 месяцев, еще за 7 – доставили товар на склады воинских частей только в небольшом количестве, однако получили деньги за все. Сумма убытков государству может достигать более 1 миллиарда гривен.

Кстати, Роману Гринкевичу 12 апреля продлили меру пресечения на 2 месяца и уменьшили размер залога до 393 миллионов гривен.