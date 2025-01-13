2 цели Курской операции: военный эксперт оценил ситуацию на направлении

Курская операция имеет несколько целей. Одна из них может повлиять на мнение Дональда Трампа относительно Украины.

Военный эксперт Павел Нарожный в эфире 24 Канала заявил, что Курская операция имела две основные цели, и обе достигнуты. Первая - военная: операция должна была отвлечь силы Вооруженных сил России с других направлений.

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"Я не уверен, что войска будут перебрасывать, например, из Покровска или с юга Украины, но переброска с Харьковщины вполне реальна," – сказал Павел Нарожный.

Важный информационный месседж

Вторая цель – не военная, а информационная. Украина осуществляет давление на россиян и демонстрирует продолжение наступления, несмотря на все попытки России отбросить ВСУ.

Россия этого сделать не может, и общий информационный фон свидетельствует, что Украина наступает на Курском направлении,

– добавил он.

Нарожный также отметил, что важным является информационный месседж, который распространился в западных СМИ. Он заключается в том, что Украина ведет наступательные действия. Это имеет большое значение, учитывая политическую ситуацию в США: 20 января Дональд Трамп должен занять должность в Овальном кабинете.

"Его точка зрения заключается в том, что у Украины большие проблемы, но реальность другая. Россия не контролирует ситуацию даже на собственной территории, не говоря уже о том, чтобы давить на территорию Украины," - отметил Павел Нарожный.

ВСУ продвинулись на несколько километров

Он добавил, что не может подтвердить информацию о том, что россияне пытаются окружить село Журавка, которое расположено на границе с Россией. Он считает, что если бы продвижение на этом направлении было зафиксировано, об этом сообщила бы Государственная пограничная служба Украины.

5 января Украина начала наступление на Курском направлении. В начале операции ВСУ удалось продвинуться на несколько километров.

"Это свидетельствует о том, что было прорвано первую и вторую линии обороны, и наши войска зашли достаточно глубоко. Однако после этого новой информации из Курской области не поступало. Мы знаем лишь, что на левом фланге противник начал давить силами корейских военных," – подытожил Павел Нарожный.