"Летали высоко и свободно": украинское небо потеряло двух своих сыновей

К сожалению, Украина теряет своих лучших дочерей и сыновей в жестокой войне, которую развязала Россия. Так, пришла печальная весть о гибели еще двух Героев.

Во вторник, 12 марта, стало известно, что украинское небо потеряло двух летчиков. Об этом сообщили в 12 отдельной бригаде армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко.

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Отправились в "вечный полет"

Украина потеряла 2 храбрых летчиков. Они стояли на защите неба Украины. Погибшие пилоты входили в состав 12 отдельной бригады армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко.

Сегодня небо потеряло двух своих сыновей, которые всегда летали высоко и свободно. Пусть их души найдут покой среди звезд, а мы будем помнить их как героев, преданно служивших своей Украине..,

– говорится в сообщении.

Храбрые защитники, что отдали свою жизнь за Украину

Защищая Украину от оккупантов погиб украинский гребец Дмитрий Губанов. Мужчина присоединился к Силам обороны Украины в начале полномасштабного вторжения. Известно, что с конца лета 2023 года военнослужащий не выходил на связь. В течение месяцев близкие и родные Дмитрия надеялись, что он жив, однако, к сожалению, украинский защитник погиб.

В небе над Донецкой областью 8 марта погиб майор Андрей Ткаченко. Пилот-истребитель выполнял боевое задание на фронте. У защитника остались родители, старший брат, жена и шестилетний сын.

В ходе выполнения боевых задач на передовой погибли двое бойцов, которые воевали против российских оккупантов в составе Грузинского национального легиона. Речь идет о Нодаре Насирове и Георгии Гогиашвили.

На фронте погиб военнослужащий и журналист Дмитрий "Перун" Синченкотрагическое известие сделала его бывшая жена Елена Синченко 8 марта в своем фейсбуке. Правда, она не уточнила, при каких обстоятельствах, а также, где погиб Дмитрий "Перун" Синченко.

Украинский защитник Сергей Белый погиб во время выполнения боевого задания в Херсонской области 1 марта 2024 года. Военный героически погиб в день рождения своей жены. У павшего защитника осталась дочь.

выражает соболезнования родным и близким. Низко кланяемся до земли Героям, которые отдали свою жизнь в борьбе за независимость Украины.