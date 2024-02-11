Есть два очень разных лица Венгрии, первое – ближе к воображению Путина, – евродепутат

Венгрия имеет два разных лица. Первое – это взгляд Орбана, который верит в слабую Европу. Второе – проевропейская Венгрия.

Об этом в интервью 24 Каналу заявила соучредитель венгерской оппозиционной партии "Моментум". Каталин Чех прокомментировала блокирование средств для Будапешта.

Кстати Все время нарушает верховенство права, – евродепутат из Венгрии высказала, что думает об Орбане

Первый взгляд – ближе к воображению Путина

20 миллиардов евро для Будапешта из европейских фондов до сих пор заблокированы из-за нарушения демократии и верховенства права. Чтобы получить доступ к деньгам, каждая европейская страна должна соответствовать определенным критериям, отметила Каталин Чех.

Каждая страна, кроме Венгрии, достигла в этом успеха. Поэтому я думаю, что Венгрия просто должна следовать этому примеру, как и все остальные,

– подчеркнула евродепутат.

Добавила, что Венгрия должна уважать законы и критерии. Ведь Будапешт сможет получить средства, если они будут соблюдены.

Чех заметила, что речь не идет о чем-то особенном. Мол, если вы член клуба, если вы пользуетесь определенными преимуществами, общим рынком, защитой, вы также должны придерживаться тех же процессов.

Евродепутат отметила, что есть два очень разных лица Венгрии и два очень разных взгляда на европейские проблемы.

Один – это, конечно, взгляд Орбана, который верит в слабую Европу, которая похожа на свободную торговую зону, но в конце концов является слабой и неспособна защитить своих граждан. Это та Европа, которая ближе к воображению Владимира Путина,

– отметила Каталин Чех.

Добавила, что другая часть Венгрии – проевропейская. Депутат подчеркнула, что борется именно за нее.

Это проевропейская Венгрия, которая знает и понимает, что для нашей безопасности и процветания важно быть членом сильного Европейского Союза с сильными законами, сильными полномочиями и сильным способом защиты граждан, даже если эта защита должна действовать против их собственного правительства,

– подчеркнула соучредитель венгерской оппозиционной партии.

Также евродепутат выразила надежду, что со временем удастся проломить пропагандистскую стену и действительно объяснить всем, что сильная Европа в их интересах, а европейские законы защищают граждан.

Вот почему мы настаиваем на том, чтобы Орбан уважал европейское законодательство, и только после этого он сможет получить доступ к деньгам,

– подытожила Каталин Чех.