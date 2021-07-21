В 2021 году проголосуем закон о ликвидации ОАСК, – Вениславский
Источник:24 канал
О ликвидации Окружного административного суда Киева говорят еще с апреля, но результата пока нет. В парламент поступил соответствующий законопроект. Его обещают поддержать до конца 2021 года.
Об этом представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский рассказал в программе "Первые лица" на 24 канале. Он предположил, что закон проголосуют уже на следующей сессии.
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"Я думаю, что в этом календарном году (2021 год – 24 канал), на следующей сессии мы точно проголосуем закон о ликвидации ОАСК. Процедура образования нового суда, конечно, займет определенный срок", – отметил он.
Представитель президента считает, что на формирование нового суда нужно будет примерно полгода.
Вениславский: прикрывать ОАСК никто не будет
Нардеп уверен, что новый Окружной суд, который будет осуществлять административное правосудие в пределах столицы Украины, будет точно добропорядочным.
Он не будет давать поводов для обвинений, которые мы, к сожалению, имеем сейчас в лице главы ОАСКа господина Павла Вовка, который опозорил себя записями,
– добавил Вениславский.
Интервью с Федором Вениславским на 24 канале: смотрите видео
Ликвидация ОАСК: кратко
- Президент Владимир Зеленский заговорил о необходимости ликвидировать ОАСК, так как суд потерял доверие к себе.
- Законопроект о ликвидации ОАСК поступил в парламент 13 апреля. Разумков поддержал инициативу.
- Судьи ОАСК активно протестуют против решения и уже обратились к членам мониторингового комитета ПАСЕ.