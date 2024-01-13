События будут зашкаливать: мир ждет насыщенный год

Этот год только начался, но события уже зашкаливают. Удар по хуситам был очевиден, его все ждали.

Запасаемся попкорном

Не причинить его для США означало проявить слабость, ведь хуситы угрожают стабильности мировой экономики из-за атак на торговые суда. Пираты по сравнению с ними просто дети. Атака на американский военный корабль была сознательной, последствия были понятны всем. Последние "американские предупреждения" тоже не сработали.

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Теперь ответ за Ираном и его прокси, и он не заставит себя ждать. Россия его поддержит, хоть и, конечно, не прямо. Основной вопрос – по чьему сценарию пойдет Ближний Восток и будет ли сценарий вообще. Пока ситуация не выглядит для Запада достаточно оптимистичной, а вероятность эскалации значительно возросла.

Одновременно имеем президентские выборы на Тайване. Главная ставка и главное расхождение там не "независимость против воссоединения с Китаем", а разное видение, как сохранить сегодняшний статус-кво. Никто не хочет быстро двигаться к независимости или объединению с Китаем. Все хотят петлять, но по-разному, глядя, либо больше на США, либо на Китай, хорошо понимающий политический и общественный пасьянс на острове. Там умеют ждать и вряд ли начнут поднимать ставки военным путем – радикальное ухудшение отношений с США на фоне старта предвыборной кампании Си Цзиньпину не нужно.

Первые праймериз в США в понедельник, 15 января, и здесь можно запасаться попкорном. Дональд Трамп точно не фанат ни Китая, ни Ирана, и они это понимают, а вот Владимир Путин может быть "в восторге".

Так что у демократов и республиканцев даже среди автократий разные фанаты. Этим, кстати, следует воспользоваться.

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Задание №1 для Украины

Для нас теперь задача номер один на международной арене – не потеряться в этом торнадо событий и вызовов. Перспективы того, что большинство людей на Западе будут просыпаться или завершать день с мыслями об Украине, больше нет. Выборы в более чем 70 странах создадут отдельную какофонию.

Началась жесткая конкуренция за внимание, и в начале 2024 у нас здесь не первая позиция. Хотя и достаточно неплохая, нужно только продумать стратегию. То, что работало в 2022 году, не работало в 2023 году, а в 2024 не будет работать то, что было в 2023 году. Этот год будет самым непредсказуемым из недавнего прошлого.

Китайцы говорят, что когда ветер, то нужно строить ветряные мельницы, а не ограды. В этом к ним следует прислушиваться.