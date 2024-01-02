Основной вызов 2024 года

Этот год не будет таким, как 2023 год. Он не будет лучше или хуже, он будет другим.

Год, который точно пойдет не по плану

Мне удалось встретить этот год на Донбассе с военными и, конечно, это особая эмоция. Однако мир не живет нашими эмоциями, даже западный.

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Для Запада 2022 год стал "качелями" от переоценки российского режима и недооценки нас до понимания, как он ошибался. Всё это происходит на фоне шока от российской агрессии.

2023 год стал для многих на Западе так же "открытием" в смысле способности этого режима перейти на военные рельсы, притворяясь "нормальной" жизнью, и обходить несовершенные санкционные режимы, даже платя за это немалую цену.

В начале 2024 года хорошая новость для нас в том, что все большему количеству людей на Западе все меньше нравится и надоедает ошибаться по отношению к России. Это ощутимо. В частности, из-за восприятия российского режима не только как проблемы, но и как угрозы. Не очень хорошая новость заключается в том, что новые стратегические планы Запада будут перспективнее, а у нас времени нет.

Этот год точно пойдет не по плану, ведь выборы в 70 странах – это гремучая смесь непредсказуемости и попыток автократов сделать мир менее демократичным. Это основной вызов в этом году – кто кого: демократии, даже несовершенные или авторитарные режимы. Нет никакой гарантии, что демократии это состязание выиграют, и на Западе это хорошо понимают.

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Как и понимают, что теперь, после решения начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз, говорится о том, кто устанавливает границы Европы и Запада – они или Россия. Реакция Запада на российскую ракету в воздушном пространстве Польши еще одно доказательство, что Запад будет оставаться рациональным и не будет поднимать ставки публично.

Я считаю это ошибкой, ведь в Москве такое поведение воспринимают как слабость.

Ответ Запад найдет, вопрос только, готов ли будет его ввести в действие и как именно – от качественно иной помощи для нас до того, что в России тоже что-то может пойти "не по плану". Мы не наивны и не рассчитываем, что наши друзья присоединятся к нашим эмоциям, но Западу это бы не помешало – иногда нужно не только показывать зубы, но и кусаться.