Ночью россияне атаковали 22 "Шахедами": сколько сбила ПВО

Ночью 4 июля Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами. По "Шахедам" мощно отработала ПВО.

В целом агрессор выпустил 22 ударных БПЛА. О результатах работы защитников неба рассказал генерал-лейтенант Николай Олещук.

Важно Российский "Шахед попал в один из объектов на Черниговщине: тысячи людей без света

Сколько "Шахедов" сбили ночью

оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

В ночь на 4 июля враг атаковал 22 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области.

В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных сил ВС Украины сбит 21 "Шахед",

– заявил командующий Воздушными силами ВСУ.

Генерал-лейтенант Николай Олещук уточнил, что российские дроны сбили в пределах Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Смотрите также Ни один дрон до самого Киева не долетел, все были уничтожены на подступах, – КГВА

Ночью 4 июля сбили почти все, кроме одного, "Шахеды" / Инфографика из телеграма Командующего Воздушными силами