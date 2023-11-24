Россияне дронами атаковали Харьковскую область: поврежден объект инфраструктуры

По меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области были обстреляны россиянами 23 ноября. В одном из сел повредили инфраструктурный объект.

23 ноября били и по Купянску. На Лимано-Купянском направлении продолжаются тяжелые бои, россияне пытаются наступать.

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Что известно об обстрелах Харьковщины 23 ноября

В результате удара БПЛА по селу Александровка Богодуховского района поврежден инфраструктурный объект,

– написал глава Харьковской ОВА Синегубов.

В селе Куриловка Купянского района повреждены 4 частных дома, гараж и хозяйственные постройки. В селе Новоосиново также Купянского района повреждено частное домовладение.

В Харьковском районе области в селе Казачья Лопань повредили 4 частных дома и хозяйственные постройки.

"Кроме того, под огнем врага находились Купянск, Волчанск, Двуречная, Синьковка, Гранов и другие населенные пункты. На Купянском направлении враг не прекращает попыток идти в наступление. За сутки наши защитники отразили три атаки в районе Синьковки", – отметил глава ОВА.

Несмотря на боевые действия, в Харьковской области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 4,3 гектора территории и обезвредили 61 взрывоопасный предмет.

Детали от спасателей

В ГСЧС проинформировали, что в Купянском районе из-за вражеских ударов повреждены крыша админздания и жилые дома.

В частности, в самом Купянске в результате обстрелов россиянами повреждена кровля административного здания и остекление окон пятиэтажки. В селе Куриловка повреждены 5 частных жилых домов и 2 гаража. Спасатели выезжали на эти вызовы, к счастью, травмированных и погибших нет.

Пока нет массированных обстрелов инфраструктуры

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Впрочем, россияне готовятся к ним.