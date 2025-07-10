Июнь – самый смертоносный месяц для гражданских украинцев: погибло 232 человека

В июне в Украине погибло больше всего гражданских украинцев за последние 3 года. Россия за указанный месяц нанесла в 10 раз больше ракетных ударов и атак с применением барражирующих боеприпасов, чем это было в июне 2024 года.

Всего за июнь 2025 года погибли 232 человека, еще 1343 – получили ранения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).

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В июне от атак пострадало большинство областей

Практически ни одна область Украины в июне не была в безопасности. Жертвы и раненые были по меньшей мере в 16 из них, а также в Киеве.

Гражданское население по всей Украине сталкивается с такими страданиями, которых мы не видели уже более 3 лет. Увеличение количества ракетных ударов дальнего радиуса действия и атак беспилотников принесло еще больше смертей и вреда гражданскому населению в далеких от линии фронта районах,

– отметила председатель ММПЧУ Даниэль Белль.

Статистика за июнь подтверждает, что ситуация ухудшилась.

Всего за первую половину 2025 года есть 6 754 погибших и раненых гражданских. Это на 54%, чем было с аналогичным периодом 2024 года – тогда зафиксировали 4 381.

Согласно статистике, за полгода количество жертв среди гражданских выросло на 17%, а раненых – на 64%.

Ухудшение ситуации связано с использованием Россией мощных ракет дальнего радиуса действия, беспилотников по городам, повышенная разрушительная сила этих боеприпасов и увеличение количества атак.

Также фиксируется активное применение беспилотников ближнего радиуса действия, что привело к росту количества последствий в прифронтовых общинах.

Во многих регионах ежедневная жизнь сводится к постоянному поиску укрытия. Во время массированных обстрелов люди часами остаются в укрытиях, а когда выходят, часто видят, что их дома или рабочие места были повреждены или полностью разрушены. Этот цикл поиска укрытия и потери превратился в суровую обыденность для многих общин,

– отметила Даниэль Белль.

Июль также начался с жертв

Начало июля, к слову, также оказалось не легче. Россия уже успела атаковать многие украинские города.

Только во время обстрела в ночь на 10 июля, от которого больше всего пострадал Киев, россияне запустили 397 "Шахедов" и дронов-приманок, а также 18 ракет.

В результате этого в столице погибли 2 человека, еще по меньшей мере 16 – были ранены.

"Дети ночуют не в кроватях, а в коридорах, подвалах или ванных комнатах, закрывая уши руками, чтобы не слышать звуки сирен и взрывов. Такой опыт оставляет глубокие психологические травмы", – отметила Даниэль Белль.

Всего с февраля 2022 года задокументировано по меньшей мере 13 580 погибших гражданских, среди которых 716 детей. Еще 34 115 человек получили травмы, в том числе 2 173 ребенка.