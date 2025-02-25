Митинги в поддержку Украины в Польше: в Варшаве польские националисты устроили провокации

В городах Польши к третьей годовщине полномашстабного вторжения в Украину прошли марши поддержки, на котором собрались тысячи украинцев и поляков. Звучали лозунги за свободную Украину и благодарность Польше за помощь и убежище. В большинстве городов в этот день обошлось без провокаций, но польские нацоналисты все же пытались испортить митинг в Варшаве.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на собственную корреспондентку в польской столице. Немноголюдный протест антиукраинских поляков прошел вместе с маршем солидарности, к которому вместо этого присоединились около тысячи человек.

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Польские националисты вспомнили о Волыни и Бандере

В Варшаве не обошлось без провокаций со стороны местных националистов. Они вышли на улицы с флагами Польши и плакатами. Стояли в стороне основного большого митинга в поддержку Украины. Люди не имели на себе знаков, которые бы относили их к той или иной партии или организации. Польские националисты выкрикивали "Долой Бандеру" и "Помним Волынь". Напомним, что вопрос Волынской трагедии был одним из самых болезненных в отношениях Польши и Украины.

Кроме выкрикивания лозунгов, националисты демонстрировали свою приверженность к стране-агрессору. Один из протестующих демонстрировал ленту с цветами российского флага.

Польские националисты пытались устроить провокации на митинге в Варшаве: смотрите видео

Митинги к годовщине вторжения России в городах Польши

24 февраля Польша поддерживала Украину. В знак солидарности центральные площади городов раскрасились в сине-желтые цвета. В знак солидарности украинцы и поляки объединились и выкрикивали совместные призывы. В Варшаве активисты утром разбудили российских дипломатов звуками взрывов и сиренами, призывая Польшу депортировать представителей страны-агрессора. А вечером тысячи людей встретились на митинге.

В Кракове в этот день также традиционно собрались на марш, который назвали "Украина – безопасность Европы". На митинг пришло много людей, обернутых во флаги Украины, Польши и Европейского Союза, передает корреспондент 24 Канала. На плакатах писали о том, что "Украина защищает Европу", "Киев и Варшава – вместе", "Украине нужен мир". В руках были также флаги украинских бригад и призывы об освобождении защитников "Азовстали". Чтобы поддержать украинцев в Кракове, на митинге выступили местные официальные лица. К счастью, обошлось без скандалов и провокаций.

Марш к годовщине вторжения в Кракове / Фото 24 Канала

По данным международных СМИ, в этом году акции в поддержку Украины прошли по меньшей мере в 71 стране мира.